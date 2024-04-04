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    Суд в Москве арестовал имущество блогера Аяза Шабутдинова

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    2 комментария

    Таганский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества по делу блогера и «бизнес-коуча» Аяза Шабутдинова. Об этом 4 апреля сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы.

    «Суд <...> постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова и принадлежащее ему транспортное средство», — сказано в сообщении.

    Напомним, блогеру, основателю и совладельцу бизнес-школы «Like Центр» Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам. Его дело связано с продажей бизнес-тренингов.

    По версии следствия, он вместе с коллегами «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам», что не соответствовало действительности.

    О том, где проходит грань между коучингом и мошенничеством, «Фонтанка» рассказывала здесь.

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    Комментарии 2

    Dr. Jones04 Апр 2024 в 15:58
    А почему Блиновскую не судят за мошенничество?
    +0−0
    Ганс-Дитрих Геншер04 Апр 2024 в 15:51
    Вы чё, издеваетесь? (с) ))
    +0−0
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