Суд в Москве арестовал имущество блогера Аяза Шабутдинова

Таганский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества по делу блогера и «бизнес-коуча» Аяза Шабутдинова. Об этом 4 апреля сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы.

«Суд <...> постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова и принадлежащее ему транспортное средство», — сказано в сообщении.

Напомним, блогеру, основателю и совладельцу бизнес-школы «Like Центр» Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам. Его дело связано с продажей бизнес-тренингов.