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    По пути на Кубу российские корабли отрабатывают применение высокоточного оружия в Атлантике

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    Корабли Северного флота проводят учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. Об этом 11 июня сообщает Минобороны РФ.

    Уточняется, что к учениям приступили многоцелевой атомный подводный крейсер «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Впрочем, речь не идет о фактических пусках ракет — вместо этого моряки используют компьютерное моделирование.

    «В рамках учения экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров», — сказано в сообщении Минобороны.

    Напомним, ранее во вторник главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев подтвердил, что отряд из нескольких кораблей Северного флота РФ 12 июня зайдет на Кубу в рамках международного сотрудничества.

    Минобороны РФ

    По данным ТАСС, на Кубу кроме подлодки и фрегата направляются танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Американские СМИ сообщают, что за российской группировкой наблюдают два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, а также эсминец и катер береговой охраны США.

    Как сообщает Минобороны РФ, ранее фрегат «Адмирал Горшков» провел тренировку по отражению атаки с воздуха. Отрабатывались действия боевых расчетов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом «Палаш» по имитированным воздушным целям.

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