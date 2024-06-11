По пути на Кубу российские корабли отрабатывают применение высокоточного оружия в Атлантике

Корабли Северного флота проводят учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. Об этом 11 июня сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что к учениям приступили многоцелевой атомный подводный крейсер «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Впрочем, речь не идет о фактических пусках ракет — вместо этого моряки используют компьютерное моделирование.
«В рамках учения экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров», — сказано в сообщении Минобороны.
Напомним, ранее во вторник главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев подтвердил, что отряд из нескольких кораблей Северного флота РФ 12 июня зайдет на Кубу в рамках международного сотрудничества.
Минобороны РФ
По данным ТАСС, на Кубу кроме подлодки и фрегата направляются танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Американские СМИ сообщают, что за российской группировкой наблюдают два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, а также эсминец и катер береговой охраны США.
Как сообщает Минобороны РФ, ранее фрегат «Адмирал Горшков» провел тренировку по отражению атаки с воздуха. Отрабатывались действия боевых расчетов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом «Палаш» по имитированным воздушным целям.