По пути на Кубу российские корабли отрабатывают применение высокоточного оружия в Атлантике

Корабли Северного флота проводят учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. Об этом 11 июня сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что к учениям приступили многоцелевой атомный подводный крейсер «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Впрочем, речь не идет о фактических пусках ракет — вместо этого моряки используют компьютерное моделирование.

«В рамках учения экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров», — сказано в сообщении Минобороны.