В День России корабли ВМФ РФ зайдут на Кубу

Отряд из нескольких кораблей Военно-морского флота РФ 12 июня зайдет на Кубу в рамках международного сотрудничества. Об этом во вторник сообщает
«12 июня отряд боевых кораблей Северного флота. Это публичная информация, да, это так, я подтверждаю», — заявил Александр Моисеев. По его словам, остановка на Кубе проводится в рамках международного сотрудничества двух стран.
Адмирал Моисеев уточнил, что флагманом этого отряда стал фрегат с современным оружием на борту. Также на Кубу зайдет атомная подводная лодка.
На прошлой неделе Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что российские корабли и самолеты в ближайшие недели прибудут в Карибский бассейн для проведения там военных учений. Отмечалось, что корабли зайдут в порты Венесуэлы и Кубы. В Кремле переадресовали вопрос по российским кораблям в Министерство обороны.
ТАСС со ссылкой на вооруженные силы Кубы пишет, что в кубинскую гавань направляются фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». По данным американских чиновников, с которыми пообщался CBS, за подводной лодкой будут наблюдать два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, за остальными российскими кораблями — эсминец и катер береговой охраны США.