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    В День России корабли ВМФ РФ зайдут на Кубу

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    Отряд из нескольких кораблей Военно-морского флота РФ 12 июня зайдет на Кубу в рамках международного сотрудничества. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева.

    «12 июня отряд боевых кораблей Северного флота. Это публичная информация, да, это так, я подтверждаю», — заявил Александр Моисеев. По его словам, остановка на Кубе проводится в рамках международного сотрудничества двух стран.

    Адмирал Моисеев уточнил, что флагманом этого отряда стал фрегат с современным оружием на борту. Также на Кубу зайдет атомная подводная лодка.

    На прошлой неделе Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что российские корабли и самолеты в ближайшие недели прибудут в Карибский бассейн для проведения там военных учений. Отмечалось, что корабли зайдут в порты Венесуэлы и Кубы. В Кремле переадресовали вопрос по российским кораблям в Министерство обороны.

    ТАСС со ссылкой на вооруженные силы Кубы пишет, что в кубинскую гавань направляются фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». По данным американских чиновников, с которыми пообщался CBS, за подводной лодкой будут наблюдать два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, за остальными российскими кораблями — эсминец и катер береговой охраны США.

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