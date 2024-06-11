В День России корабли ВМФ РФ зайдут на Кубу

Отряд из нескольких кораблей Военно-морского флота РФ 12 июня зайдет на Кубу в рамках международного сотрудничества. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева.

«12 июня отряд боевых кораблей Северного флота. Это публичная информация, да, это так, я подтверждаю», — заявил Александр Моисеев. По его словам, остановка на Кубе проводится в рамках международного сотрудничества двух стран.

Адмирал Моисеев уточнил, что флагманом этого отряда стал фрегат с современным оружием на борту. Также на Кубу зайдет атомная подводная лодка.