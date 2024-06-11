СМИ: несколько кораблей США направляются к Кубе для слежки за российской атомной подводной лодкой и фрегатом «Адмирал Горшков»

Несколько кораблей военно-морских сил США займутся слежкой за кораблями ВМФ России, которые прибудут в порт Гаваны 12 июня с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.
В кубинскую гавань направляются фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». По данным американских чиновников, с которыми пообщался CBS, за подводной лодкой будут наблюдать два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, за остальными российскими кораблями — эсминец и катер береговой охраны США.
Представители администрации подтвердили, что корабли ВМФ России не воспринимаются Вашингтоном как угроза, но, тем не менее, задачей американских кораблей будет «слежка за русскими».
Визит ВМФ РФ анонсировали Революционные вооруженные силы Кубы. В их заявлении особо отмечалось, что «ни один из кораблей не несет ядерного оружия, их стоянка в нашей стране не представляет угрозы для региона», а сам визит «строго соответствует международным правилам».