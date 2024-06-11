СМИ: несколько кораблей США направляются к Кубе для слежки за российской атомной подводной лодкой и фрегатом «Адмирал Горшков»

Несколько кораблей военно-морских сил США займутся слежкой за кораблями ВМФ России, которые прибудут в порт Гаваны 12 июня с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

В кубинскую гавань направляются фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». По данным американских чиновников, с которыми пообщался CBS, за подводной лодкой будут наблюдать два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, за остальными российскими кораблями — эсминец и катер береговой охраны США.