    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, южн

    753мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.99eur95.64

    СМИ: несколько кораблей США направляются к Кубе для слежки за российской атомной подводной лодкой и фрегатом «Адмирал Горшков»

    667
    1 комментарий

    Несколько кораблей военно-морских сил США займутся слежкой за кораблями ВМФ России, которые прибудут в порт Гаваны 12 июня с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

    В кубинскую гавань направляются фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». По данным американских чиновников, с которыми пообщался CBS, за подводной лодкой будут наблюдать два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, за остальными российскими кораблями — эсминец и катер береговой охраны США.

    Представители администрации подтвердили, что корабли ВМФ России не воспринимаются Вашингтоном как угроза, но, тем не менее, задачей американских кораблей будет «слежка за русскими».

    Визит ВМФ РФ анонсировали Революционные вооруженные силы Кубы. В их заявлении особо отмечалось, что «ни один из кораблей не несет ядерного оружия, их стоянка в нашей стране не представляет угрозы для региона», а сам визит «строго соответствует международным правилам».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КубаВМФ РФВмс сшаПодводная лодкаФрегат Адмирал ГоршковГавана
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close