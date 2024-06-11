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    Госдума освободила депутата Семигина от поста главы комитета по делам национальностей

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    На пленарном заседании Госдумы РФ 11 июня принято постановление об освобождении от должности главы думского комитета по делам национальностей Геннадия Семигина («Справедливая Россия — За правду», СЗРП). Об этом сообщает ТАСС.

    «Освободить депутата Государственной думы Семигина Геннадия Юрьевича от должности председателя комитета Государственной думы по делам национальностей», — цитирует госагентство постановление нижней палаты парламента России.

    Как напоминает РИА Новости, фракция СРЗП рекомендовала первого зампреда комитета ГД по просвещению Яну Лантратову на пост главы комитета по делам национальностей, об этом заявлял лидер партии Сергей Миронов.

    Геннадий Семигин был избран в Госдуму VIII созыва в составе федерального списка кандидатов от Социалистической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». До блока с «эсерами» фигура Семигина ассоциировалась с «Патриотами России».

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