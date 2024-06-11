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    Паук заслоняет собой лося. Что увидела фотоловушка в лесу под Петербургом

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    Любопытное видео снял биолог Павел Глазков. В одном кадре неожиданно совместились два животных. Видео опубликовано 11 июня в канале «Каждой твари по паре».

    Во время съёмок во Всеволожском районе Ленинградской области по объективу фотоловушки прополз паук или паучиха. «Создается полное впечатление, будто огромное членистоногое существо пытается съесть мирно кормящегося лося. <...> Посмотрев это видео впервые, я, честно говоря, поначалу даже слегка оторопел», — признаётся Павел Глазков.

    Лось — молодой самец, у него недавно начали отрастать рога. В конце лета он впервые в жизни отправится искать самку.

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