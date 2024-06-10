ТАСС: по делу экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали еще одного фигуранта

В Москве суд отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела экс-командующего
«В рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо», — рассказал собеседник агентства.
По данным ТАСС, показания арестованного также легли в основу дела, ему предъявлены аналогичные обвинения в мошенничестве.
Иван Попов был арестован в мае по уголовному делу о мошенничестве. Следствие полагает, что генерал причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией.
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В Москве суд отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела экс-командующего
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