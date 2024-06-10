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    ТАСС: по делу экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали еще одного фигуранта

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    В Москве суд отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Гражданское лицо, чье имя не уточняется, также арестовано по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    «В рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо», — рассказал собеседник агентства.

    По данным ТАСС, показания арестованного также легли в основу дела, ему предъявлены аналогичные обвинения в мошенничестве.

    Иван Попов был арестован в мае по уголовному делу о мошенничестве. Следствие полагает, что генерал причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией.

    Генерал-майор Попов был отстранен от командования 58-й армией в июле 2023 года после доклада о проблемах в армии, о чём он сообщил в аудиосообщении, размещенном в закрытом чате.

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