Вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Вице-президент Малави (государство в Юго-Восточной Африке) Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Об этом, как передает ТАСС, заявил 11 июня президент страны Малави Лазарус Чаквера.

В обращении к нации он сообщил, что спасатели обнаружили воздушное судно в лесу. Оно полностью разрушено.

«Вице-президент и все остальные, кто был на борту, погибли», — сказал президент страны.

Самолет с вице-президентом и еще девятью людьми пропал с радаров после вылета из столицы страны Лилонгве утром 10 июня. На борту, как пишет РБК, также находилась бывшая первая леди Патриси Шанил Мулузи, которая была женой второго президента Малави Бакили Мулузи (правил с 1994-го по 2004 год). Саулос Чилима занимал должность вице-президента Малави с мая 2014 года. В 2022 году его лишили полномочий из-за судебного разбирательства о взяточничестве, а в мае суд снял с него обвинения. Саулосу Чилиме был 51 год, у него остались жена и двое детей.