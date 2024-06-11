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    В Мариинской больнице умер обвиняемый в поджоге петербургского военкомата

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    Обвиняемый в поджоге военкомата на улице Чайковского скончался в Мариинской больнице. Как стало известно «Фонтанке» 11 июня, накануне из изолятора был госпитализирован 54-летний Александр Перов*. В состоянии клинической смерти его доставили в медицинское учреждение, однако врачи ничем помочь пациенту не смогли — биологическая смерть была зафиксирована спустя час.

    Исходя из информации в карточке Петербургского горсуда, 13 июня защита обвиняемого должна была обжаловать постановление об избрании стражи. В СИЗО Александра Перова отправил Дзержинский районный суд в августе 2023 года.

    «Фонтанка» рассказывала, как фигурант, по версии следствия, ночью 31 июля попытался поджечь военкомат на улице Чайковского. Подозреваемого тогда задержали у обгоревшей двери. Он рассказал, что на дурное его якобы уговорил собеседник в мессенджере, который представился «сотрудником ФСБ». Изначально дело было возбуждено по статье об умышленном поджоге, но позже его переквалифицировали на статью о теракте.

    *Росфинмониторинг внес Александра Перова в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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