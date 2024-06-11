В Мариинской больнице умер обвиняемый в поджоге петербургского военкомата

Обвиняемый в поджоге военкомата на улице Чайковского скончался в Мариинской больнице. Как стало известно «Фонтанке» 11 июня, накануне из изолятора был госпитализирован 54-летний Александр Перов*. В состоянии клинической смерти его доставили в медицинское учреждение, однако врачи ничем помочь пациенту не смогли — биологическая смерть была зафиксирована спустя час.



Исходя из информации в карточке Петербургского горсуда, 13 июня защита обвиняемого должна была обжаловать постановление об избрании стражи. В СИЗО Александра Перова отправил Дзержинский районный суд в августе 2023 года.

