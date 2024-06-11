Гендиректор ЧЭМК задержан по подозрению в интимной связи с несовершеннолетними

По подозрению в интимной связи с несовершеннолетними задержан генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский. Об этом 11 июня сообщает 74.RU со ссылкой на Следственный комитет.

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщили в региональном СК. Там уточнили, что Ходоровский задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Павлу Ходоровскому 72 года. Он управляет ЧЭМК с 2001 года. В феврале этого года по требованию Генпрокуратуры Арбитражный суд Свердловской области постановил изъять имущество предприятия из незаконного владения бывших собственников. В надзорном ведомстве уверены, что в 90-е предприятия, входящие в группу, были приватизированы незаконно.

Весной Арбитражный суд Челябинской области взыскал 105 млрд рублей с семей бывших владельцев ЧЭМК Александра Аристова и Юрия Антипова, поскольку деньги были получены незаконным путем.