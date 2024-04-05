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    «Иск удовлетворить полностью»: суд взыскал 105 миллиардов с бывших владельцев ЧЭМК по иску Генпрокуратуры

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    5 комментариев

    Заседание арбитражного суда Челябинской области 5 апреля завершилось полным удовлетворением иска Генеральной прокуратуры к Юрию Антипову, Александру Аристову и их семьям, владевшим через компанию «Эталон» активами Челябинского электрометаллургического комбината. С бывших владельцев предприятия суд взыскал 105 миллиардов рублей, пойдя навстречу Генпрокуратуре, увеличившей 28 марта исходную сумму требований почти в четыре раза.

    Именно в 105 миллиардов рублей надзорное ведомство оценило в итоге неосновательное обогащение: сумму дивидендов, выплаченных заводом в период с 2015-го по 2023 год головной структуре. В счет взыскания были изъяты и активы группы ЧЭМК: 100% долей ООО «Кубань-вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант» (крупнейший в России производитель вин), ООО «ЦПИ-Ариант» и 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Заседание проходило в закрытом режиме.

    Ранее стало известно, что Генпрокуратура требует изъять активы «Макфы» стоимостью 46 миллиардов рублей.

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    ЧЭМКГенпрокуратураАрбитражный суд
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    Комментарии 5

    Гость05 Апр 2024 в 17:50
    антипов с аристовым не только торговали металлом с сша, колбасу продавали в челябе и скупали виноградники на черном море
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 17:31
    а дроны с музыкой видел кто?
    +0−0
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