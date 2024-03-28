    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, вос

    753мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.59eur100.27

    Больше сотни миллиардов. Стало известно, сколько просит взыскать Генпрокуратура с бывших хозяев челябинского комбината

    353
    2 комментария

    Генеральная прокуратура России подала заявление об увеличении размера исковых требований в рамках дела против бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова и его бизнес-партнера Александра Аристова. Ответчиками по делу также проходят члены семей обоих предпринимателей и основанная ими группа компаний «Ариант», сообщает 28 марта Арбитражный суд Челябинской области.

    Ранее Генпрокуратура оценивала случившееся в результате незаконной приватизации «неосновательное обогащение» бизнесменов в размере 26 миллиардов рублей, однако позднее эта сумма выросла в четыре раза — до 105 млрд. И к ней добавился ряд активов, которые также предполагается изъять у Антипова и Аристова. Речь идет о принадлежащих ГК «Ариант» 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант».

    Три крупнейших в стране завода, производящие ферросплавы, используемые при производстве стали для военной техники, были национализированы в феврале. По данным РБК, предприятия планируется передать госкорпорации «Ростех».

    Юрий Антипов занимает 170-е место в рейтинге Forbes с состоянием $700 млн, а Александр Аристов — 176-е с состоянием $650 млн (данные на 2021 год).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close