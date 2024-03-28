Больше сотни миллиардов. Стало известно, сколько просит взыскать Генпрокуратура с бывших хозяев челябинского комбината

Генеральная прокуратура России подала заявление об увеличении размера исковых требований в рамках дела против бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова и его бизнес-партнера Александра Аристова. Ответчиками по делу также проходят члены семей обоих предпринимателей и основанная ими группа компаний «Ариант», сообщает 28 марта Арбитражный суд Челябинской области.
Ранее Генпрокуратура оценивала случившееся в результате незаконной приватизации «неосновательное обогащение» бизнесменов в размере 26 миллиардов рублей, однако позднее эта сумма выросла в четыре раза — до 105 млрд. И к ней добавился ряд активов, которые также предполагается изъять у Антипова и Аристова. Речь идет о принадлежащих ГК «Ариант» 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант».
Три крупнейших в стране завода, производящие ферросплавы, используемые при производстве стали для военной техники, были национализированы в феврале. По данным РБК, предприятия планируется передать госкорпорации «Ростех».
Юрий Антипов занимает 170-е место в рейтинге Forbes с состоянием $700 млн, а Александр Аристов — 176-е с состоянием $650 млн (данные на 2021 год).