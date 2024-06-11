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    Писклявый голос и нервная походка. Как пытался запугать петербуржцев подозреваемый в расчленении отца на Бадаева

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    Мужчина, которого подозревают в убийстве собственного отца в Невском районе Петербурга, перед самым приездом полиции разгуливал во дворе с отверткой и кричал на прохожих. Об этом 11 июня стало известно «Фонтанке» от местной жительницы.

    Предполагаемый злоумышленник разгуливал с предметом, похожим на отвертку, обзывал людей «падлами», громко кричал, но то и дело «давал петуха». Перед приездом правоохранителей, рассказала очевидица, мужчина стремительно, но уже тихо и без лишних слов, уходил со двора в противоположную от них сторону.

    По предварительным данным, за некоторое время до прибытия полиции мужчина лично позвонил в службу спасения, представился «сотрудником ФСБ» и заявил, что во дворе дома на Бадаева «находятся террористы».

    Как ранее писала «Фонтанка», 44-летний мужчина приехал из Московской области. Как только пожилой отец выяснил местонахождение своего сына, тут же поехал за ним в Петербург. Когда по-хорошему уговорить вернуться домой не получилось, пригрозил насильным возвращением. Все закончилось убийством пенсионера — мужчина был обезглавлен топором в съемной квартире на Бадаева. Следком показал предполагаемое орудие убийства.

    Фото: ГСУ СК по Петербургу
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    Тело нашли случайно после того, как в жуткую квартиру постучалась соседка, у которой протекал потолок. Приезжий из Подмосковья избил её, затем напал с отверткой на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи, а после попытался наброситься на полицейских. Его остановили выстрелом в ногу. Поднявшись в квартиру задержанного, сотрудники правоохранительных органов и увидели труп.

    На месте преступления работают следователи и криминалисты Следственного комитета. В ближайшее время будет проведена судебная экспертиза, в том числе медицинская. Известно, что подозреваемый наблюдался у психиатра, а также долгое время злоупотреблял наркотиками.

    Фото: ГСУ СК по Петербургу

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