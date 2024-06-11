Госдума расширила круг нежелательных организаций. И приняла проект об уголовном наказании за участие в любой из них

Государственная дума 11 июня приняла в первом чтении пакет законопроектов, расширяющих круг организаций, которые могут быть признаны в России нежелательными, и вводящих уголовную ответственность за участие в любой из них. Об этом сообщает ТАСС.
Изменения коснутся целого ряда законов, включая ФЗ № 272 «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
Основными нововведениями станут возможность признания нежелательной организации, учредителями которой являются государственные органы каких-либо стран, и введение уголовной ответственности за участие в деятельности любой из них — что неправительственной, что основанной госструктурами.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, деятельность таких организаций нужно остановить, поскольку именно так будут «защищены интересы граждан России». Принятие законопроекта он назвал «вопросом безопасности».
Проект закона предлагает также ввести запрет на въезд в РФ иностранным гражданам-членам нежелательных организаций с госучастием. Однако подход не будет распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия.
Как ранее рассказывала «Фонтанка», документ был внесен в Государственную думу группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Недавно Пискарев, также возглавляющий комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, предложил запретить деятельность благотворительного Фонда Джорджа Клуни на территории РФ.