Госдума расширила круг нежелательных организаций. И приняла проект об уголовном наказании за участие в любой из них

Государственная дума 11 июня приняла в первом чтении пакет законопроектов, расширяющих круг организаций, которые могут быть признаны в России нежелательными, и вводящих уголовную ответственность за участие в любой из них. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения коснутся целого ряда законов, включая ФЗ № 272 «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Основными нововведениями станут возможность признания нежелательной организации, учредителями которой являются государственные органы каких-либо стран, и введение уголовной ответственности за участие в деятельности любой из них — что неправительственной, что основанной госструктурами.