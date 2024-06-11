В Госдуму внесли законопроект, который позволяет штрафовать за ношение на улице никаба

Поправки в КоАП, которыми запрещается ношение никаба, предложены депутатами от КПРФ. Пришлось учитывать как исключение сказочных персонажей. Текст законопроекта и пояснительную записку к нему опубликовал один из авторов, депутат Михаил Матвеев, в своем телеграм-канале 11 июня. Народные избранники предлагают дополнить кодекс новой статьей, 20.36. Назвать ее предлагают «Нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность». За нарушение штраф от 10 до 15 тысяч, за повторное — от 15 до 30. Следить за нарушителями по задумке будет полиция, а выписывать штраф — суд.

Слова «никаб» в проекте нет, что заставило авторов учитывать ряд обстоятельств, при которых лица не видно, но нарушением это назвать нельзя. «Постарался учесть все замечания, высказанные вами, чтобы, запретив сами понимаете что, не запретить шарфы, кепки, солнцезащитные очки и костюмы Дедов Морозов», — написал Матвеев.

В тексте законопроекта указано, что нарушением не является ношение медицинской маски. Также учтено, что нельзя штрафовать, например, мотоциклистов в шлемах, фехтовальщиков во время уличных соревнований, участников новогодних гуляний в масках сказочных персонажей и животных. Сварщиков и тех, кто зимой укутывается в балаклавы, депутаты тоже предлагают исключить из числа потенциальных нарушителей.