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    Духовное управление мусульман в России поддержит запрет ношения никаба при выявлении связи с ростом экстремизма

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    Духовное управление мусульман (ДУМ) может поддержать предложение о запрете ношения никаба в России, если власти выявят его связь с ростом экстремизма. Об этом 24 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ДУМ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

    В заявлении отмечается, что такая связь должна быть прямой. Также муфтий добавил, что «все наши опасения по запрету никаба в РФ были выдвинуты с целью не допустить раскола в обществе и антироссийской пропаганды со стороны западных стран».

    Несколько дней назад муфтий прокомментировал РБК возможный запрет ношения никабов в России. Попытки запретить этот женский головной убор, почти полностью закрывающий лицо, по мнению Аляутдинова, могут повлечь за собой негодование российских мусульман и создать новые очаги напряженности в обществе.

    Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете» заявил, что ношение никабов в России нужно запретить.

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