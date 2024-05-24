Духовное управление мусульман в России поддержит запрет ношения никаба при выявлении связи с ростом экстремизма

Духовное управление мусульман (ДУМ) может поддержать предложение о запрете ношения никаба в России, если власти выявят его связь с ростом экстремизма. Об этом 24 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ДУМ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

В заявлении отмечается, что такая связь должна быть прямой. Также муфтий добавил, что «все наши опасения по запрету никаба в РФ были выдвинуты с целью не допустить раскола в обществе и антироссийской пропаганды со стороны западных стран».