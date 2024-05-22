Муфтий Москвы: запрет на никаб может вызвать у российских мусульман негодование и создать новые очаги напряженности в обществе

Введение запрета на ношение никаба в России негативно скажется на отношениях со странами Ближнего Востока. Об этом 21 мая заявил РБК муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.
Попытки запретить этот женский головной убор, закрывающий лицо и оставляющий лишь узкую прорезь для глаз, который носит часть мусульманок, по мнению Аляутдинова, могут повлечь за собой негодование российских мусульман и создать новые очаги напряженности в обществе. К тому же они будут выглядеть явным нарушением норм светского права и Конституции, которая гарантирует россиянам право на свободное вероисповедание и соблюдение канонов религии.
«Сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока. Сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом», сказал муфтий и добавил, что вопрос ношения никаба, тем не менее, остается дискуссионным. Духовное управление мусульман не пропагандирует его ношение в современном обществе и считает, что следует выбирать одежду, которая, соответствуя основным требованиям ислама, «не будет вызывать негативного отношения у окружающих».
Накануне стало известно, что глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил запретить ношение никабов в России.