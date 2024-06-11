В Уфе с высоты рухнул подъёмник с рабочими. Двое погибли сразу

Портал уточняет, что дом 128/1 по Менделеева — это один из секторов будущего ЖК «Элементум». Некоторым дольщикам пришлось больше десятилетия ждать ключей от квартир в этом комплексе, возведение которого началось еще в конце нулевых. К 2011 году часть корпусов была сдана и заселена, но остальные так и не были достроены из-за того, что компания «Меркурий» объявила себя банкротом. В 2018 году стройку за «Меркурием» подхватил муниципальный застройщик «Служба заказчика и технического надзора», для продолжения работ была учреждена фирма «Гарантстройинвест», которая стала генподрядчиком строительства.



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