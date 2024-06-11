В Уфе с высоты рухнул подъёмник с рабочими. Двое погибли сразу

Люлька с рабочими сорвалась с высоты пятого этажа в Уфе 11 июня. Трагедия произошла в строящемся доме 128/1 по улице Менделеева, сообщает МЧС Башкирии.
По данным ведомства, в рухнувшем фасадном подъемнике находились четыре человека. Двое от полученных травм скончались на месте. Третий мужчина, как уточнили в проводящей проверку республиканской прокуратуре, скончался уже в больнице.
Причина происшествия устанавливается, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Уфы Сергей Воронов.
В связи со случившимся проверку также проводит Следственный комитет Башкирии.
Как сообщил UFA1.RU собеседник в экстренных службах и подтвердили в пресс-службе мэрии Уфы, застройщиком на данном объекте является МУП «Служба заказчика и технического надзора». В городской администрации воздержались от комментариев, дозвониться по телефону застройщика не удалось.