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    В Уфе с высоты рухнул подъёмник с рабочими. Двое погибли сразу

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    3 комментария

    Люлька с рабочими сорвалась с высоты пятого этажа в Уфе 11 июня. Трагедия произошла в строящемся доме 128/1 по улице Менделеева, сообщает МЧС Башкирии.

    Фото: СК России по Республике Башкортостан
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    По данным ведомства, в рухнувшем фасадном подъемнике находились четыре человека. Двое от полученных травм скончались на месте. Третий мужчина, как уточнили в проводящей проверку республиканской прокуратуре, скончался уже в больнице.

    Причина происшествия устанавливается, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Уфы Сергей Воронов.

    В связи со случившимся проверку также проводит Следственный комитет Башкирии.

    Как сообщил UFA1.RU собеседник в экстренных службах и подтвердили в пресс-службе мэрии Уфы, застройщиком на данном объекте является МУП «Служба заказчика и технического надзора». В городской администрации воздержались от комментариев, дозвониться по телефону застройщика не удалось.

    Фото: СК России по Республике Башкортостан

    Портал уточняет, что дом 128/1 по Менделеева — это один из секторов будущего ЖК «Элементум». Некоторым дольщикам пришлось больше десятилетия ждать ключей от квартир в этом комплексе, возведение которого началось еще в конце нулевых. К 2011 году часть корпусов была сдана и заселена, но остальные так и не были достроены из-за того, что компания «Меркурий» объявила себя банкротом. В 2018 году стройку за «Меркурием» подхватил муниципальный застройщик «Служба заказчика и технического надзора», для продолжения работ была учреждена фирма «Гарантстройинвест», которая стала генподрядчиком строительства.

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    Комментарии 3

    28020699811 Июн 2024 в 18:43
    "этажжа"!
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