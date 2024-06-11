Театральный проект и легкая атлетика перекроют улицы в центре Петербурга

Два мероприятия — одно творческое, другое спортивное — будут перекрывать центр Петербурга с 12 по 17 июня. Самые многочисленные перекрытия ждут водителей в воскресенье.



Для проведения творческого проекта «Петербургские театры «С Пушкиным на дружеской ноге» с 20:00 12 июня до 8:00 17 июня «перекроют проезд по Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств, а с 0:00 до 23:59 15 июня — по набережной канала Грибоедова от Итальянской до Инженерной улицы, Инженерной от набережной канала Грибоедова до площади Искусств и площади Искусств от Инженерной до Итальянской улицы со стороны дома 1.