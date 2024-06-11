Театральный проект и легкая атлетика перекроют улицы в центре Петербурга

Два мероприятия — одно творческое, другое спортивное — будут перекрывать центр Петербурга с 12 по 17 июня. Самые многочисленные перекрытия ждут водителей в воскресенье.
Для проведения творческого проекта «Петербургские театры «С Пушкиным на дружеской ноге» с 20:00 12 июня до 8:00 17 июня «перекроют проезд по Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств, а с 0:00 до 23:59 15 июня — по набережной канала Грибоедова от Итальянской до Инженерной улицы, Инженерной от набережной канала Грибоедова до площади Искусств и площади Искусств от Инженерной до Итальянской улицы со стороны дома 1.
Также с полуночи и до 23:59 15 июня на Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств будет запрещено парковаться.
Более масштабные ограничения введут для проведения соревнований по легкой атлетике «Санкт‑Петербург. Экиден. 42,195/6». Так, с 0:00 13 июня до 23:59 17 июня сузят проезжую часть на Исаакиевской площади, а с 6:00 до 16:00 16 июня — на Английской набережной от Замятина переулка до площади Труда и на площади Трезини.
Перекрывать движение будут:
- с 0:00 13 июня до 23:59 17 июня — на нечетной стороне набережной Мойки вдоль Синего моста;
- с 0:00 15 июня до 23:59 16 июня — на четной стороне набережной Мойки от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко (исключение сделают для маршрутных транспортных средств);
- с 0:00 до 23:59 16 июня — на Исаакиевской площади вокруг памятника Николаю I и между Исаакиевским сквером и домом 6 по Исаакиевской площади, а также на Большой Морской улице вдоль Исаакиевского сквера от дома 11 до дома 42;
- с 6:00 до 16:00 16 июня — по Дворцовому проезду в направлении от Дворцового моста к Адмиралтейскому проспекту, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проезду, Черноморскому, Азовскому и Керченскому переулкам, Адмиралтейскому проспекту в направлении от Невского проспекта к Сенатской площади, Сенатской площади, Исаакиевской площади вдоль дома 1–11, Почтамтскому переулку в направлении от Почтамтской улицы к улице Якубовича, Английской набережной от Сенатской площади до Замятина переулка и от Замятина переулка до площади Труда, Замятину переулку от Галерной улицы до Английской набережной, улице Якубовича от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади;
- с 8:00 до 16:00 16 июня — на Кадетской и 1-й линиях В.О. от дома 18/2 до Университетской набережной, Университетской набережной от 2–3-й линий В.О. до Биржевой площади и в направлении от Благовещенского моста к 2–3-й линиям В.О., на Биржевой площади в направлении от Биржевого проезда к Университетской набережной, в Биржевом проезде вдоль дома 4 в направлении к Биржевой площади и на участке от перекрестка Университетской набережной и съездов с Дворцового моста в направлении к Дворцовому проезду.
Также будет запрещено парковаться:
- с 0:00 13 июня до 23:59 16 июня — на Исаакиевской площади, набережной Мойки вдоль Синего моста и Большой Морской улице вдоль Исаакиевского сквера;
- с 0:00 до 23:59 16 июня — на Кадетской и 1-й линиях В.О. от дома 18/2 до Университетской набережной, Университетской набережной, Биржевой площади вдоль дома 1–3 по Университетской набережной, в Дворцовом проезде, на Адмиралтейской набережной и в Адмиралтейском проезде, в Черноморском, Азовском и Керченском переулках, на Адмиралтейском проспекте в направлении от Невского до Сенатской, Сенатской площади, улице Якубовича от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади, в Почтамтском переулке вдоль дома 2–4, на Исаакиевской площади между домом 4 по Исаакиевской и домом 1 по Вознесенскому проспекту и на Английская набережной от дома 2 до дома 20.