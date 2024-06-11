В Дагестане шестилетнюю девочку унесло селевым потоком. Тело нашли в шести километрах от села

Шестилетняя девочка погибла в селе Кижани Ботлихского района Дагестана. Ребенка унесло селевым потоком. Об этом 11 июня пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
тг-канал ЧП КАВКАЗ
«В трех населенных пунктах Ботлихского района прошел кратковременный ливневый дождь. В населенном пункте Кижани селевым потоком унесло шестилетнюю девочку», — говорится в сообщении.
тг-канал ЧП КАВКАЗ
Тело ребенка нашли в шести километрах от села. В районе работают сотрудники МЧС, в том числе группа применения беспилотных авиационных систем.
Вода унесла несколько голов рогатого скота. В селе сильно размыта дорога.