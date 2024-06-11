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    В Дагестане шестилетнюю девочку унесло селевым потоком. Тело нашли в шести километрах от села

    2006
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    Шестилетняя девочка погибла в селе Кижани Ботлихского района Дагестана. Ребенка унесло селевым потоком. Об этом 11 июня пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

    тг-канал ЧП КАВКАЗ

    «В трех населенных пунктах Ботлихского района прошел кратковременный ливневый дождь. В населенном пункте Кижани селевым потоком унесло шестилетнюю девочку», — говорится в сообщении.

    тг-канал ЧП КАВКАЗ

    Тело ребенка нашли в шести километрах от села. В районе работают сотрудники МЧС, в том числе группа применения беспилотных авиационных систем.

    Вода унесла несколько голов рогатого скота. В селе сильно размыта дорога.

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