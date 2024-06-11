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    СК проверит высказывания Яны Трояновой* о русских и их детях

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    Высказывания признанной иноагентом актрисы Яны Трояновой* поручил проверить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба ведомства.

    Процессуальную проверку Главное следственное управление СК должно провести в связи с появившимся в интернете интервью актрисы, в котором, как утверждается, она выражает поддержку убийству русских, в том числе детей. СК должен дать этим высказываниям правовую оценку.

    Минюст включил Троянову* в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Известна по фильмам «Кококо», «Страна Оз», «Волчок» и сериалу «Ольга».

    *Внесена Минюстом в реестр иностранных агентов

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