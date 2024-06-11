В Дании задержали россиянку по подозрению в шпионаже. Посольство РФ требует её освободить

В Дании задержали гражданку России по подозрению в «содействии российской разведслужбе». Об этом сообщает телекомпания Danmarks radio во вторник, 11 июня.



Задержание произошло на острове Зеландия и связано с «денежными потоками из российских госфондов». Женщине инкриминируется «обеспечение разведслужбе РФ возможности действовать на территории Дании».

Предполагается, что россиянка в течение нескольких лет получала деньги от российского госфонда, в котором на ключевых должностях якобы состоят сотрудники разведки. Сама она, по данным издания, является центральной фигурой русской общины в Дании.