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    В Дании задержали россиянку по подозрению в шпионаже. Посольство РФ требует её освободить

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    В Дании задержали гражданку России по подозрению в «содействии российской разведслужбе». Об этом сообщает телекомпания Danmarks radio во вторник, 11 июня.

    Задержание произошло на острове Зеландия и связано с «денежными потоками из российских госфондов». Женщине инкриминируется «обеспечение разведслужбе РФ возможности действовать на территории Дании».

    Предполагается, что россиянка в течение нескольких лет получала деньги от российского госфонда, в котором на ключевых должностях якобы состоят сотрудники разведки. Сама она, по данным издания, является центральной фигурой русской общины в Дании.

    Ожидается, что женщину отпустят после проведения допроса.

    Посольство России в Копенгагене уже потребовало незамедлительного освобождения россиянки. А задержание женщины расценили как «наглую провокацию датских спецслужб». Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    «Задержание гражданки России связано с публикацией в датских СМИ лживых материалов о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», — цитирует госагентство заявление Барбина.

    Посол также уточнил, что правовой центр в Дании работал до 2022 г. и занимался исключительно помощью соотечественникам в понимании датского законодательства, «никаких других задач не было».

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    Комментарии 17

    28023661711 Июн 2024 в 16:20
    Анна?
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