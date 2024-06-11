Полиция проверяет жилищное агентство Василеостровского района. Всё из-за протоколов и смены управляющей компании

МВД проверяет действия жилищного агентства Василеостровского района на наличие признаков преступления по
Возможные признаки преступления правоохранители увидели в событиях апреля 2022 года, когда жилищное агентство передало в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) 420 листов заявлений собственников о том, что они не участвовали в общем собрании и не голосовали за ТСЖ «
До этого порядка трёх лет инициативные жители дома на
Жильцы дома подали очередной иск в суд, запросили и изучили заявления, которые жилищное агентство передало в инспекцию, и выявили там имена бывших собственников и умерших людей. Выяснилось также, что никто из собственников лично не обращался с таким заявлением, то есть личности заявителей никто не проверил.
Пока длились суды и представители ТСЖ доказывали несостоятельность протоколов в пользу УК «Нарвская» разных лет, право управлять и собирать платежи оставалось именно за ней.
В мае
Сейчас полиция проверяет жилищное агентство Василеостровского района, а сотрудник, который передал поддельные заявления собственников в ГЖИ, уволен (это следует из ответа районной администрации на обращение жителей). Прокуратура вынесла представление в адрес начальника ГЖИ из-за того, что инспекция не проверила должным образом документы и оставила право управления за УК «Нарвская», хотя жители проголосовали за ТСЖ.
Продолжаются проверки МВД и по жалобам на подделку протоколов общих собраний в пользу УК «Нарвская» разных лет. В трёх судебных процессах фальсификация подписей уже доказана.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о «секретах успеха» жителей на Морской
В апреле был арестован замглавы Василеостровского района, который курировал ЖКХ, — Владлен Родионов. Его задержали на подставной встрече с гендиректором управляющей компании «Терра», во время которой под наблюдением полиции ему передали 750 тысяч рублей. Ранее Родионов сам вступил в переговоры с УК, обратив внимание на массовый переход домов под ее управление. По данным следствия, он предложил заплатить ему за покровительство, и Родионов уже признал свою вину в суде.