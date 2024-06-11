Полиция проверяет жилищное агентство Василеостровского района. Всё из-за протоколов и смены управляющей компании

МВД проверяет действия жилищного агентства Василеостровского района на наличие признаков преступления по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом «Фонтанке» стало известно из ответа прокуратуры на обращение жильцов дома на Морской набережной, 9 .

Возможные признаки преступления правоохранители увидели в событиях апреля 2022 года, когда жилищное агентство передало в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) 420 листов заявлений собственников о том, что они не участвовали в общем собрании и не голосовали за ТСЖ « Морская, 9 ». Спустя 10 месяцев сотрудники жилищного же агентства прислали уведомление о технической ошибке при передаче заявлений. Но ГЖИ уже успела принять решение: признать голосование за ТСЖ ничтожным, вернуть управление УК «Нарвская».

До этого порядка трёх лет инициативные жители дома на Морской, 9 пытались сменить управление УК «Нарвская» и доказывали через суд подделку протоколов общих собраний в её пользу. Они создали ТСЖ, и по итогам голосования оно управляло домом два месяца — пока ГЖИ не вернула адрес в реестр УК «Нарвская». Жильцы дома подали очередной иск в суд, запросили и изучили заявления, которые жилищное агентство передало в инспекцию, и выявили там имена бывших собственников и умерших людей. Выяснилось также, что никто из собственников лично не обращался с таким заявлением, то есть личности заявителей никто не проверил.

Пока длились суды и представители ТСЖ доказывали несостоятельность протоколов в пользу УК «Нарвская» разных лет, право управлять и собирать платежи оставалось именно за ней. В мае 2024-го стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» из-за признаков фальсификации протоколов в пользу УК «Нарвская».

Сейчас полиция проверяет жилищное агентство Василеостровского района, а сотрудник, который передал поддельные заявления собственников в ГЖИ, уволен (это следует из ответа районной администрации на обращение жителей). Прокуратура вынесла представление в адрес начальника ГЖИ из-за того, что инспекция не проверила должным образом документы и оставила право управления за УК «Нарвская», хотя жители проголосовали за ТСЖ.

Продолжаются проверки МВД и по жалобам на подделку протоколов общих собраний в пользу УК «Нарвская» разных лет. В трёх судебных процессах фальсификация подписей уже доказана.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о «секретах успеха» жителей на Морской набережной, 9 . Их случай один из немногих, когда подделка протоколов общих собраний повлекла за собой не только череду судебных разбирательств, но и уголовное дело. Борьбу с захватом дома там возглавляет человек, который контролировал еще его строительство в советское время.