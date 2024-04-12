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    Замглавы Василеостровского района Родионов признал вину в получении взятки

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    Задержанный с поличным замглавы Василеостровского района Владлен Родионов признал вину в получении взятки и выразил раскаяние. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 апреля.

    Родионов вступил в переговоры с компанией «Терра» после того, как под ее управление массово стали переводиться дома АО «Сити Сервис Василеостровское». Нынешнему гендиректору Юлии Федоровой он сообщил, что в администрации недовольны таким резким переходом без предупреждения чиновников, но он якобы решил вопрос. И готов решать дальше за 750 тысяч рублей в месяц — по рублю за каждый квадратный метр жилья, который получила «Терра».

    Деньги Федорова принесла в «Palace Bridge Hotel» в Биржевом переулке, положив их в конверт, а конверт в журнал. Из всех купюр настоящими были только 2%, остальное — муляж. Вся операция происходила под надзором экономической полиции. Она и задержала Родионова после того, как он в уборной распаковал передачу и вышел из отеля.

    Подробнее о том, как и за что задержали замглавы Василеостровского района, читайте в материале «Фонтанки».

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