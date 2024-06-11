И из Ленобласти тоже. Для кого детский сад в Петербурге будет бесплатным

С 1 сентября в Петербурге отменят родительскую плату за детский сад для всех семей. На эту меру из городского бюджета выделят 2,8 миллиарда рублей.
Решение о внесении соответствующих изменений в Социальный кодекс Петербурга приняли на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает 11 июня пресс-служба Смольного. Отмечается, что эта мера социальной поддержки затронет почти 267 тысяч юных петербуржцев в 1136 государственных детсадах.
Бесплатными станут все государственные детские сады Петербурга вне зависимости от места регистрации ребенка, то есть жители соседних районов Ленобласти — Кудрово, Мурино и других населенных пунктов — тоже попадают под эту меру. По данным петербургской администрации, детские сады посещают 9800 таких детей — это 3,7% от общего количества.
Также губернатор Петербурга поручил проработать соглашение с Ленинградской областью, чтобы петербургские дети тоже могли посещать областные детские сады бесплатно. Как писал 47news в середине мая, в Ленобласти повторять опыт Петербурга не собираются.
Сейчас ежемесячная плата за детский сад в Петербурге зависит от возраста ребенка, группы, которую он посещает, количества детей в семье и достатка родителей. Некоторые категории (например, дети-инвалиды, дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей, переболевшие туберкулезом и обучающиеся по адаптированным программам) уже освобождены от платы, другим, например семьям участников СВО, компенсируют от 20% до 70% суммы.