И из Ленобласти тоже. Для кого детский сад в Петербурге будет бесплатным

С 1 сентября в Петербурге отменят родительскую плату за детский сад для всех семей. На эту меру из городского бюджета выделят 2,8 миллиарда рублей.



Решение о внесении соответствующих изменений в Социальный кодекс Петербурга приняли на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает 11 июня пресс-служба Смольного. Отмечается, что эта мера социальной поддержки затронет почти 267 тысяч юных петербуржцев в 1136 государственных детсадах.

Бесплатными станут все государственные детские сады Петербурга вне зависимости от места регистрации ребенка, то есть жители соседних районов Ленобласти — Кудрово, Мурино и других населенных пунктов — тоже попадают под эту меру. По данным петербургской администрации, детские сады посещают 9800 таких детей — это 3,7% от общего количества.