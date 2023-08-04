В один клик. Смольный создал онлайн-карту детских садов, там уже нет мест

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За месяц до осени Смольный запустил сервис, который поможет родителям найти свободные места в детских садах у себя в районе и сразу через «Госуслуги» подать заявку на прием туда своего ребенка. Проект стал доступен, когда приемная кампания перевалила за экватор и во многих учреждениях уже закрыли набор. «Фонтанка» изучила онлайн-карту и выяснила, что в некоторых случаях действовать придется по старинке — топать ногами к чиновникам.



Сервис «Детские сады» появился в мини-приложении «Я здесь живу» в «ВКонтакте». В адресной строке нужно указать улицу и дом, где вы живете, и на карте появятся ближайшие детские сады со свободными местами. С помощью возрастного фильтра можно сузить категории поисков. Также карта отображает специализированные детские сады.



В сервис включены все 1550 городских садов. Онлайн-карту можно масштабировать и искать свободные места не только в своем микрорайоне, но и в соседних.

«Сервис является частью мини-приложения «ВКонтакте» «Я здесь живу», входящего в экосистему городских сервисов «Цифровой Петербург», которая развивается при поддержке губернатора Александра Беглова. Новый сервис отвечает стратегии человекоцентричности, направленной на комфортное удовлетворение потребностей жителей в той или иной жизненной ситуации», — отметил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.



По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, сервис не только поможет родителям выбрать учреждение из всех свободных вариантов, но также и сотрудники системы образования смогут увидеть загрузку учреждений в реальном времени. «Что даст возможность принимать оперативные и стратегические решения по обеспечению потребности», — добавила она.

Данные в сервисе обновляются каждый понедельник на основе результатов заседаний районных комиссий по комплектованию, заявляют чиновники.

О запуске проекта власти сообщили 2 августа. Основной этап приема в учреждения завершился 30 июля. Поэтому к сегодняшнему дню на карте многие детские сады уже заполнены. Так произошло в Шушарах. На весь посёлок, по данным онлайн-карты, не осталось ни одного свободного места. Более того, на весь Пушкинский район сервис показывает всего одно место.



Фото: Карты 2gis Поделиться Поделиться





Корреспондент позвонил напрямую в 49-й детский сад в Шушарах, который считается одним из самых крупных в городе, там не смогли ответить по вопросу свободных мест и посоветовали обратиться в комиссию по комплектованию. В комиссии Пушкинского района заявили, что по телефону проконсультировать не могут, и предложили записаться на прием в рабочее время с 9:30 до 13:40.



По данным сервиса, ближайшие к Шушарам свободные места в детских садах расположены с другой стороны КАД — в Московском и Фрунзенском районах.

На юго-западе, в «Балтийской жемчужине», также не нашлось свободных мест. Но затеплилась надежда в соседнем ЖК «Огни залива». Там сервис показал недобор в детском саду № 90. Одно место оставалось в младшей группе. Однако в самом учреждении сообщили, что оно уже занято. Всего в Красносельском районе осталось 447 свободных мест, многие из них в детских садах во дворах проспекта Ветеранов.



На севере Петербурга, в Приморском районе, у ЖК «Чистое небо», на онлайн-карте значилось по одному месту в 30-м и 18-м детских садах. В самих учреждениях, однако, отметили, что уже закрыли набор. В ближайшей доступности остался единственный детский сад № 43, где готовы принять 35 воспитанников. Но это учреждение специализированное, для детей-аллергиков. «У нас спецпитание и нет рыбы, куры, молочных продуктов. Если у вас все в порядке, смысла так кормить ребёнка нет», — сказали в детском саду.



Фото: Карты 2gis Поделиться Поделиться





Жители Средней Рогатки в Московском районе жаловались на нехватку детских садов. На карте сервиса в микрорайоне значилось достаточное количество свободных мест. Корреспондент позвонил в 34-й детский сад, где был обозначен недобор в 36 человек. В учреждении не смогли ответить, ведут ли прием.

«Мы не знаем, сколько у нас мест, потому что теперь детские сады никого не принимают и мы ничего не видим. Вы подаете заявление в МФЦ; если вам в течение месяца не приходит отказ, значит, места есть. Мы на май подавали определенное количество мест; сколько выдано направлений детям, мы не знаем», — сказали там.

Не оказалось свободных мест и в микрорайоне Ручьи. По данным сервиса, всего в Красногвардейском районе 106 свободных мест. Но ближайшие к Ручьям не заполненные детские сады находятся в соседнем районе — Калининском.

Сейчас в районах города работают комиссии по комплектованию. Они предлагают родителям варианты детских садов со свободными местами. Как указано в справке к сервису, в случае, если другие детские сады также заполнены, то в выбранное учреждение ребёнок может попасть, когда там освободится место. Если этого не произойдет до первого февраля, то ребёнка заносят в списки на следующий год.



Губернатор Петербурга Александр Беглов обещал ликвидировать нехватку мест в детских садах сначала к 2024 году, затем — к 2025-му. В течение 2023 года в Смольном собирались открыть 37 новых учреждений на 5570 мест. При этом сервис сейчас показывает более четырех тысяч свободных мест в детских садах по городу. Скорее всего, это заведения в «старых» районах, где живет мало детей. Однако это никак не решает проблему в густонаселенных районах с многоэтажками, откуда родителям приходится возить детей очень далеко от дома или вовсе ждать очереди по много лет.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

