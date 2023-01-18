Дефицит есть, но мест хватит всем. Как Петербург ликвидировал очередь в детские сады

Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС Поделиться Поделиться





Александр Беглов наступил на больное место петербуржцев, отчитавшись перед президентом об отсутствии проблем с местами в детских садах. Родители, вынужденные возить детей по пробкам, видят ситуацию не столь радужно. Места в детских садах, может быть, и есть, но они труднодоступны в буквальном смысле слова.



Разговор губернатора Петербурга с президентом состоялся во время визита главы государства на Обуховский завод. Инженер-конструктор Ирина Яшина из Невского района спросила Владимира Путина, можно ли продлить выплаты по уходу за ребенком с полутора до трех лет в случае, если нет места в детском саду. Ребёнок петербурженки пошёл в детский сад только в 2,5 года.



Как выясняла «Фонтанка», с этой проблемой Яшина столкнулась 8 лет назад, сейчас её ребёнку 11. Вопрос президенту петербурженка задавала для «женщин страны». Инициатива петербурженки привела к тому, что Владимир Путин припомнил официальную городскую отчётность, в которой указано, что все дошкольники получают места в детских садах. Президент неоднократно поручал главам регионов разобраться с очередями. На создание дополнительных мест выделяются деньги из федерального бюджета.



По словам Александра Беглова, «почти вопросов нет» по детям от 2,5 года. «Если в некоторых районах есть дефицит, то в этом году мы его решим», — сказал он.

Слова губернатора расходятся с его же заявлением, сделанным ранее. Не перед президентом, а всего лишь в местных СМИ Беглов произносил слово «дефицит» и признавал его существование. Глава города обещал ликвидировать нехватку мест в детских садах сначала к 2024 году, затем — к 2025-му.



«В конце 2018 года дефицит школ в городе составлял примерно 100 объектов. И нам не хватало 200 детских садов. Половину этого дефицита мы уже закрыли — построили 44 школы и 127 детских садов. За три ближайших года введём 62 школы и 106 детских садов. Весь дефицит, накопленный за полтора десятка лет, планируем полностью закрыть к началу 2025 года. Это направление с самого начала было для нас ключевым: убрать дефицит и перейти к плановой работе, мы будем финансировать его в приоритетном порядке», — отмечал петербургский губернатор в декабре 2022 года.



В 2021 году СМИ со ссылкой на данные Смольного писали о том, что детских садов и школ не хватает в 9 из 18 районов города: в Красносельском, Приморском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Московском, Невском, Пушкинском и Фрунзенском.

Проблемы чаще всего возникают в новых районах с новостройками, где сады переполнены сразу после открытия. Так, в Шушарах в новое учреждение набрали больше детей, чем предполагал проект, некоторым из малышей в первые дни даже не досталось кроватей.

«Фонтанка» спросила читателей, есть ли в Петербурге проблемы с местами в детских садах.

В опросе приняли участие более 10 тысяч человек. 22 % проголосовавших ответили на вопрос утвердительно, сославшись на собственный опыт. Горожане отмечают, что хуже всего ситуация с местами в детские сады складывается в Красносельском, Приморском, Выборгском районах.



Жительница Старой Рогатки (Московский район) Наталья рассказала про дочь, которой пришлось уволиться с работы из-за отсутствия места в детском саду. «Внуку исполнилось три года в конце мая, место в садике предоставили только с сентября (это в 2021 году было, в очереди, как и все, стояли практически с рождения). Дочери пришлось уволиться с работы в мае, потому что с ребёнком некому было сидеть до сентября. За 2022-й построили ещё один сад, но это проблему очередей в них не решило», — отметила Наталья.



Наталья из Калининского района рассказала, что её ребёнок попал сразу в детский сад рядом с домом, но в группе были дети, которые ездили «через полгорода». «И в группе 27 человек. Воспитательниц на группу две, но они традиционно разбивают день — одна утром, одна вечером. Итого в группе находится постоянно один воспитатель и один помощник. В три года дети, например, не могут еще сами одеваться. Представляете, сколько времени надо, чтобы одеть их на прогулку? Кто оделся первый и/или сам — стоит парится и всех ждёт», — отметила она.



Страдают не только жители новостроек, но и исторического центра. «Дело было 3 года назад, стояли в очереди в первом десятке в трёх садах рядом с домом. Нигде в итоге места не хватило, — рассказал житель Васильевского острова Александр. — Предложили на Большом проспекте. Мы живём в Адмиральском проезде. Формально ничего не нарушили, предлагая место «в том же районе», но мы уже три года ездим в сад на автобусах-трамваях через весь остров. Сад у нас хороший, тут претензий вообще никаких. Но ездим через весь остров».

В пресс-службе комитета по образованию Петербурга отметили, что в городе нет очереди в детские сады. «Каждому ребёнку мы найдём место», — отметили там, добавив, что предлагаемые родителям детские сады не всегда расположены близко от дома или работы родителей. К 2025 году же в Смольном обещают решить эту проблему.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»