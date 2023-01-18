«Я просила за женщин страны». Петербурженка, спросившая Путина про детские сады, воспитывает школьника

Инженер-конструктор Обуховского завода Ирина Яшина, спросившая президента про возможность увеличения возраста пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет, столкнулась с этой проблемой 8 лет назад. Сейчас ребёнку петербурженки 11.



Как отметила Яшина в беседе с «Фонтанкой» 18 января, когда ребенку было полтора года, ей не удалось получить место в детском саду в Невском районе. Пособие платят только до полутора лет, поэтому горожанка планировала выйти на работу. «Сейчас ситуация улучшается и в стране, и в нашем городе я вижу эти изменения. Тогда это был для меня важный вопрос, и сейчас, возможно, у кого-то тоже есть такие ситуации, когда пособие было бы хорошим дополнением к зарплате супруга, который работает, — отметила Яшина. — Я просила не для себя лично, и я точно не знаю, какая статистика в Санкт-Петербурге по садикам. Я просила за женщин страны, которые хотят выйти на работу, когда ребёнку исполнится полтора года или им нужно это пособие».

