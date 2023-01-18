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    «Александр Дмитриевич, у вас 100 %?» Путин спросил Беглова о местах в детсадах Петербурга

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    Президент России Владимир Путин удивился коллизии, возникшей с местами в детских садах Петербурга.

    В ходе посещения Обуховского завода 18 января к главе государства обратилась инженер-конструктор Ирина Яшина из Невского района, которая спросила, можно ли продлить выплаты по уходу за ребенком с полутора до трех лет в случае, если нет места в детском саду. Ее ребенок, отметила женщина, пошел в детсад только в 2,5 года.

    «Александр Дмитриевич докладывает, что в Петербурге стопроцентное удовлетворение всех желающих отдать детей в дошкольные учреждения. Таких регионов в РФ сегодня 64… Александр Дмитриевич, у вас сто процентов в Петербурге?» — спросил Путин.

    Беглов ответил, что «почти вопросов нет» по детям от 2,5 года. «Если в некоторых районах есть дефицит, то в этом году мы его решим», — сказал он.

    Путин парировал, что «по официальным отчетам у вас сто процентов», а здесь речь идет о каком-то дефиците: «Вы мне только что рассказывали, что при строительстве новых кварталов начали больше уделять внимание социнфраструктуре… Посмотрите, еще раз к этому вернитесь».

    Ответ Беглова был однозначным: «Есть!»

    Кроме того, Путин заявил о необходимости уже в текущем году ликвидировать очереди в детские сады во всех регионах страны.

    В конце декабря прошлого года Беглов говорил о рекордных темпах ввода социальных объектов. «В конце 2018 года дефицит школ в городе составлял примерно 100 объектов. И нам не хватало 200 детских садов. Половину этого дефицита мы уже закрыли — построили 44 школы и 127 детских садов. За три ближайших года введём 62 школы и 106 детских садов. Весь дефицит, накопленный за полтора десятка лет, планируем полностью закрыть к началу 2025 года. Это направление с самого начала было для нас ключевым: убрать дефицит и перейти к плановой работе, мы будем финансировать его в приоритетном порядке», — отмечал он.

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