«Александр Дмитриевич, у вас 100 %?» Путин спросил Беглова о местах в детсадах Петербурга

Президент России Владимир Путин удивился коллизии, возникшей с местами в детских садах Петербурга.



В ходе посещения Обуховского завода 18 января к главе государства обратилась инженер-конструктор Ирина Яшина из Невского района, которая спросила, можно ли продлить выплаты по уходу за ребенком с полутора до трех лет в случае, если нет места в детском саду. Ее ребенок, отметила женщина, пошел в детсад только в 2,5 года.



«Александр Дмитриевич докладывает, что в Петербурге стопроцентное удовлетворение всех желающих отдать детей в дошкольные учреждения. Таких регионов в РФ сегодня 64… Александр Дмитриевич, у вас сто процентов в Петербурге?» — спросил Путин.



Беглов ответил, что «почти вопросов нет» по детям от 2,5 года. «Если в некоторых районах есть дефицит, то в этом году мы его решим», — сказал он.

Путин парировал, что «по официальным отчетам у вас сто процентов», а здесь речь идет о каком-то дефиците: «Вы мне только что рассказывали, что при строительстве новых кварталов начали больше уделять внимание социнфраструктуре… Посмотрите, еще раз к этому вернитесь».