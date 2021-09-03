Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Яна 3 сентября, в 49-м садике помещение, предназначенное для одной группы трёхлеток, приспособили для двух детских коллективов общей численностью 60 человек. На 30 малышей оказалось всего 9 кроватей, также не хватает и стульчиков.
За пару дней до 1 сентября садик посещал губернатор Александр Беглов. Фото из учреждения опубликованы на сайте Смольного. Родители не увидели в группах такого количества игрушек и мебели, как на картинках.
«По-видимому, сделали для Беглова красивую группу, а по факту получилась одна большая группа на 60 человек. Нет спальной зоны, нет игровой. Спать будут там, где играют», — уточнила Яна.
Заведующая детским садом Надежда Колназе в разговоре с «Фонтанкой» уточнила, что сейчас ещё завершаются процедуры закупок. Здание рассчитано на 415 мест, но зачислено в садик гораздо больше детей. Колназе отказалась называть сколько. Среди родителей ходит цифра 685.
«Сад переполнен, поэтому есть такая проблема, — отметила заведующая. — Мы пошли на уступки родителям, чтобы пристроить детей. Вы знаете, в Шушарах очередь большая. Заказать мебель могли только на то количество детей, которое было указано в проектной мощности. Когда мы формировали техническое задание, мы рассчитывали, что у нас будет примерно одинаковое количество детей старшего возраста и младшего. Но сформировали всего одну подготовительную группу, а остальные — малыши и средние».
По словам заведующей, полностью мебелью обставят группы к концу месяца. Для трёхлеток пока действует адаптивный период, они в садике находятся до полудня без сна.