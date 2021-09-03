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«Сделали для Беглова красивую группу». В Шушарах в новом садике детям не хватило кроватей

После визита Беглова родители пожаловались на неукомплектованный детсад в Шушарах

Петербуржцы нашли много отличий между фото из 49-го детского сада в Шушарах на сайте Смольного и реальностью. После инспекции в новое учреждение губернатора Александра Беглова в нём выявили дефицит кроватей и стульев. Пошли на уступки родителям и взяли детей больше, чем положено, объясняют в садике.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Яна 3 сентября, в 49-м садике помещение, предназначенное для одной группы трёхлеток, приспособили для двух детских коллективов общей численностью 60 человек. На 30 малышей оказалось всего 9 кроватей, также не хватает и стульчиков.

За пару дней до 1 сентября садик посещал губернатор Александр Беглов. Фото из учреждения опубликованы на сайте Смольного. Родители не увидели в группах такого количества игрушек и мебели, как на картинках.

«По-видимому, сделали для Беглова красивую группу, а по факту получилась одна большая группа на 60 человек. Нет спальной зоны, нет игровой. Спать будут там, где играют», — уточнила Яна.

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Заведующая детским садом Надежда Колназе в разговоре с «Фонтанкой» уточнила, что сейчас ещё завершаются процедуры закупок. Здание рассчитано на 415 мест, но зачислено в садик гораздо больше детей. Колназе отказалась называть сколько. Среди родителей ходит цифра 685.

автор фото читательница «Фонтанки» Яна
автор фото читательница «Фонтанки» Яна
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«Сад переполнен, поэтому есть такая проблема, — отметила заведующая. — Мы пошли на уступки родителям, чтобы пристроить детей. Вы знаете, в Шушарах очередь большая. Заказать мебель могли только на то количество детей, которое было указано в проектной мощности. Когда мы формировали техническое задание, мы рассчитывали, что у нас будет примерно одинаковое количество детей старшего возраста и младшего. Но сформировали всего одну подготовительную группу, а остальные — малыши и средние».

По словам заведующей, полностью мебелью обставят группы к концу месяца. Для трёхлеток пока действует адаптивный период, они в садике находятся до полудня без сна.

автор фото читательница «Фонтанки» Яна
автор фото читательница «Фонтанки» Яна
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

doorbal_
в моем детстве в группе спальня была отдельным помещением, и у каждого ребенка полноценная кровать. а сейчас у дочери в садике состоящая из трех кроватей раздвижная тумба находится в том же помещении где и игровая, там же столики для игр являются столиками для еды. мало того, если раньше в детских садах детей обучали и занимались их воспитанием мало мальски, то сейчас по большому счету воспитатели просто приглядывают за малышей, которой в группе по 30-40 человек.
Karl111
Шушары это гетто
LiChaBaTa
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