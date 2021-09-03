Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Яна 3 сентября, в 49-м садике помещение, предназначенное для одной группы трёхлеток, приспособили для двух детских коллективов общей численностью 60 человек. На 30 малышей оказалось всего 9 кроватей, также не хватает и стульчиков.



За пару дней до 1 сентября садик посещал губернатор Александр Беглов. Фото из учреждения опубликованы на сайте Смольного. Родители не увидели в группах такого количества игрушек и мебели, как на картинках.

«По-видимому, сделали для Беглова красивую группу, а по факту получилась одна большая группа на 60 человек. Нет спальной зоны, нет игровой. Спать будут там, где играют», — уточнила Яна.