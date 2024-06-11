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    Бывший игрок «Что? Где? Когда?» и адвокат Новиков* получил 8,5 года по делу об армейских фейках

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    Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор иноагенту Илье Новикову, обвиняемому в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Ему назначен реальный срок с запретом на работу адвокатом, осталось задержать.

    Как сообщили в пресс-службе столичных судов 11 июня, Новикова приговорили заочно к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Кроме того, его на четыре года лишили права на работу адвокатом и на тот же срок запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

    «Срок лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Новикова И. С. на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — уточнили в суде.

    Илья Новиков — бывший игрок программы «Что? Где? Когда?», последние несколько лет живёт и работает в Киеве. В качестве адвоката защищал интересы экс-президента Украины Петра Порошенко. В России защищал Надежду Савченко, правозащитника Оюба Титиева, участвовал в деле «Мемориала»** и был лишён адвокатского статуса.

    В фейках о Вооружённых силах России его обвинили после интервью ютьюб-каналу в апреле 2022 года, в котором Новиков говорил о Буче. В октябре 2023-го в отношении Новикова возбудили дело о госизмене. По версии следствия ФСБ, уехав из России, он перешёл на сторону противника: прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях и занимается пропагандой.

    * Включен Минюстом в список физических лиц — иностранных агентов.

    ** Признан Минюстом РФ иноагентом и ликвидирован по решению суда.

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