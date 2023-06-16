Коллегия лишила адвокатского статуса Илью Новикова*. Решено, что он вел себя недостойно

Признанный иностранным агентом адвокат Илья Новиков лишен адвокатского статуса решением своей коллегии. Для него это мало что меняет.

Решение колллегии 16 июня опубликовано на ее сайте. Недостойным адвоката признано интервью от мая 2022 года, в котором Новиков рассуждал о понятности языка взрывов и внезапного разрушения мостов. Сам он беседовал с коллегами по ВКС, не согласился с выводами и отметил, что претензии к нему связаны не с отдельным интервью, а в целом с его позицией по ситуации на территории Украины. Он также рассказал, что с 2019 года живет в Киеве, он украинский адвокат и решение коллегии для него ничего не меняет — возвращаться в Россию он не собирается. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российских войск, с вынесением приговора статус в любом случае был бы прекращен.