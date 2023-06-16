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    Коллегия лишила адвокатского статуса Илью Новикова*. Решено, что он вел себя недостойно

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    11 комментариев
    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Новиковым Ильей Сергеевичем либо касается деятельности иностранного агента Новикова Ильи Сергеевича

    Признанный иностранным агентом адвокат Илья Новиков лишен адвокатского статуса решением своей коллегии. Для него это мало что меняет.

    Решение колллегии 16 июня опубликовано на ее сайте. Недостойным адвоката признано интервью от мая 2022 года, в котором Новиков рассуждал о понятности языка взрывов и внезапного разрушения мостов. Сам он беседовал с коллегами по ВКС, не согласился с выводами и отметил, что претензии к нему связаны не с отдельным интервью, а в целом с его позицией по ситуации на территории Украины. Он также рассказал, что с 2019 года живет в Киеве, он украинский адвокат и решение коллегии для него ничего не меняет — возвращаться в Россию он не собирается. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российских войск, с вынесением приговора статус в любом случае был бы прекращен.

    Новиков в России защищал Надежду Савченко, правозащитника Оюба Титиева, участвовал в деле «Мемориала»**. Защищает предыдущего президента Украины Петра Порошенко. В России объявлен в розыск. Также был игроком «Что? Где? Когда?».

    * Включен Минюстом в список физических лиц — иностранных агентов.

    ** Признан Минюстом иноагентом и ликвидирован по решению суда

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    Комментарии 10

    prosto korsak16 Июн 2023 в 14:16
    На Украине признали диплом РАП, которую закончил Новиков?
    +0−0
    SU LUX INN16 Июн 2023 в 14:02
    добрая Новость!
    +2−0
    BorisN16 Июн 2023 в 13:53
    Долго с ним парились. Лет пять, если не больше
    +1−2
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