В отношении «перешедшего на сторону противника» адвоката из Москвы возбуждено дело о госизмене

ФСБ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене в отношении юриста и бывшего российского адвоката и иноагента Ильи Новикова*. Служба сообщает, что он перешел «на сторону врага».
Сообщение центра общественных связей ФСБ 9 октября цитируют федеральные СМИ. В нем сказано, что Новиков после начала СВО добровольно покинул Россию и вступил в ряды терробороны Украины. В ЦОС считают, что он прошел военную подготовку, участвует в боевых дейстиях и занимается пропагандой.
Новиков ранее был лишен адвокатского статуса в столичной палате. Также он был объвлен иностранным агентом и был подозреваемым по уголовному делу о фейках про российскую армию.
Адвокат уехал в Киев еще в 2021 году, он получил адвокатский статус в местной палате.
Новиков в России защищал Надежду Савченко, правозащитника Оюба Титиева, участвовал в деле «Мемориала»**. Защищает предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Также был игроком «Что? Где? Когда?».
* Включен Минюстом в список физических лиц — иностранных агентов.
** Признан Минюстом иноагентом и ликвидирован по решению суда