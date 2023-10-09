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    В отношении «перешедшего на сторону противника» адвоката из Москвы возбуждено дело о госизмене

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    ФСБ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене в отношении юриста и бывшего российского адвоката и иноагента Ильи Новикова*. Служба сообщает, что он перешел «на сторону врага».

    Сообщение центра общественных связей ФСБ 9 октября цитируют федеральные СМИ. В нем сказано, что Новиков после начала СВО добровольно покинул Россию и вступил в ряды терробороны Украины. В ЦОС считают, что он прошел военную подготовку, участвует в боевых дейстиях и занимается пропагандой.

    Новиков ранее был лишен адвокатского статуса в столичной палате. Также он был объвлен иностранным агентом и был подозреваемым по уголовному делу о фейках про российскую армию.

    Адвокат уехал в Киев еще в 2021 году, он получил адвокатский статус в местной палате.

    Новиков в России защищал Надежду Савченко, правозащитника Оюба Титиева, участвовал в деле «Мемориала»**. Защищает предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Также был игроком «Что? Где? Когда?».

    * Включен Минюстом в список физических лиц — иностранных агентов.

    ** Признан Минюстом иноагентом и ликвидирован по решению суда

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