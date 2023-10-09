В отношении «перешедшего на сторону противника» адвоката из Москвы возбуждено дело о госизмене

ФСБ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене в отношении юриста и бывшего российского адвоката и иноагента Ильи Новикова*. Служба сообщает, что он перешел «на сторону врага».

Сообщение центра общественных связей ФСБ 9 октября цитируют федеральные СМИ. В нем сказано, что Новиков после начала СВО добровольно покинул Россию и вступил в ряды терробороны Украины. В ЦОС считают, что он прошел военную подготовку, участвует в боевых дейстиях и занимается пропагандой.

Новиков ранее был лишен адвокатского статуса в столичной палате. Также он был объвлен иностранным агентом и был подозреваемым по уголовному делу о фейках про российскую армию.