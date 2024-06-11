Прокуратура показала пистолет, из которого стреляли в ресторане «Чабрец» на Московском

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Исакова — его обвинили в убийстве и незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Следствие полагает, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил самозарядный пистолет. «Фонтанка» писала, что это оружие калибра 7.62, которое было изготовлено в том числе из деталей учебного списанного пистолета системы Токарева образца 1930 года. Он относится к категории нарезного короткоствольного огнестрельного оружия.