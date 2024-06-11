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    Прокуратура показала пистолет, из которого стреляли в ресторане «Чабрец» на Московском

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    Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Исакова — его обвинили в убийстве и незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

    Следствие полагает, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил самозарядный пистолет. «Фонтанка» писала, что это оружие калибра 7.62, которое было изготовлено в том числе из деталей учебного списанного пистолета системы Токарева образца 1930 года. Он относится к категории нарезного короткоствольного огнестрельного оружия.

    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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    По версии следствия, из этого пистолета вечером 18 марта Исаков в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте выстрелил не менее пяти раз в своего знакомого, который скончался до приезда скорой. Причиной убийства стал долг потерпевшего в размере 5 млн рублей. С места преступления обвиняемый не скрывался, дождался приезда сотрудников полиции.

    «Фонтанка.ру»

    Как только Исаков получит копию обвинительного заключения, уголовное дело будет передано в Московский районный суд для рассмотрения по существу. Он находится под арестом до 18 июля.

    «Фонтанка» писала, что стрелявшим, по предварительным данным, оказался 40-летний Алексей Исаков, который недавно вернулся со спецоперации на Украине, куда попал из колонии. Несколько лет назад он устроил гонки с ДПС в Московском районе Петербурга.

    Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

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