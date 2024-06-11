В Подмосковье задержали гостей свадьбы за стрельбу из машин кортежа и у ЖК в Балашихе

Гостей шумной свадьбы задержали на трассе «Москва-Нижний Новгород» в Московской области. Они стреляли в воздух из праздничного кортежа, а также переполошили жильцов ЖК «Измайловский лес» на Реутовской улице.
Как сообщили 11 июня в пресс-службе подмосковной полиции, предварительно установлено, что из одной машины в составе кортежа несколько раз выстрелили в воздух и предмета, конструктивно схожего с оружием. В результате инцидента пострадавших нет.
По данным портала MSK1, задержанных участников свадьбы больше двух десятков человек. Накануне вечером появилось видео, на котором видно, что во дворе жилого комплекса в Балашихе танцуют люди, по двору разъезжает свадебный кортеж, раздается стрельба. На одной из машин виден флаг Азербайджана.
Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.