В Подмосковье задержали гостей свадьбы за стрельбу из машин кортежа и у ЖК в Балашихе

Гостей шумной свадьбы задержали на трассе «Москва-Нижний Новгород» в Московской области. Они стреляли в воздух из праздничного кортежа, а также переполошили жильцов ЖК «Измайловский лес» на Реутовской улице.



Как сообщили 11 июня в пресс-службе подмосковной полиции, предварительно установлено, что из одной машины в составе кортежа несколько раз выстрелили в воздух и предмета, конструктивно схожего с оружием. В результате инцидента пострадавших нет.



По данным портала MSK1, задержанных участников свадьбы больше двух десятков человек. Накануне вечером появилось видео, на котором видно, что во дворе жилого комплекса в Балашихе танцуют люди, по двору разъезжает свадебный кортеж, раздается стрельба. На одной из машин виден флаг Азербайджана.

