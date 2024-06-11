Бросился в ноги и зарыдал: петербуржец увидел маму спустя 8 месяцев плена ХАМАС

Петербуржец вернулся из плена ХАМАС
Любовь Хмелевская, «Fontanka.Digital»
Петербуржец Андрей Козлов увиделся с родителями в Израиле спустя восемь месяцев плена в ХАМАС. Его освободили 8 июня, а 9-го он уже обнимал маму, которая приехала ради встречи из России. Сразу после освобождения Андрей Козлов с трудом сдерживал слёзы и немного стеснялся этого. О том, как проходило вызволение Андрея и других заложников из плена, 11 июня рассказывает «Фонтанка».
Андрею Козлову 27 лет, он — один из четверых освобожденных заложников. Его похитили с фестиваля Nova в октябре 2023-го, там мужчина работал охранником. Тогда, 7 октября, ХАМАС начал атаку на Израиль. Спустя 8 месяцев, 8 июня, Израиль освободил заложников, которые были в двух зданиях в центре сектора Газа. В операции погиб один из бойцов спецназа страны. Израилю предстоит освободить еще 120 заложников, среди которых еще двое россиян, по данным посольства РФ.
Андрей Козлов родом из Сестрорецка. Он уехал в Израиль по программе репатриации в 2022-м — меньше, чем за год до трагических событий. Сейчас он в безопасности, его обследуют в медцентре Израиля.