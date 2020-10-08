Погранслужба РФ: Финская недвижимость — не повод для выезда из России
Пограничное Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разъяснило, является ли недвижимость в соседней стране основанием для пересечения границы во время пандемии.
«Выезд граждан РФ через автомобильные, речные, железнодорожные, пешеходные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу РФ в связи с наличием недвижимости в Финляндии распоряжением [правительства России] не предусмотрен», — сообщили 8 октября «Фонтанке» в пресс-службе пограничного Управления ФСБ.
В ведомстве указали, что не заметили резкого роста желающих выехать из России после объявленных в сентябре послаблений для купивших дома и коттеджи в Финляндии.
Петербуржцы же столкнулись с тем, что так и не смогли пересечь границу по новым правилам. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки.ру».
При этом финская сторона обещала россиянам, что при некоторых условиях готова с октября пускать к себе обладателей недвижимости в Суоми.
Постановление 763-р от 27 марта вводит временные ограничения на «движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации». В нем проговариваются и некоторые исключения, включая дипломатов, персонал военных баз, работников атомной отрасли, экипажи судов, водителей грузовиков, транзитных пассажиров, а также россиян, отправляющихся на похороны родственников. Позже россиянам с гражданством и ВНЖ другой страны также разрешили выехать из РФ. Это же касается тех, кто уезжает на работу, лечение и учебу. При авиаперелёте причину выезда не спрашивают.