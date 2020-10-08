Погранслужба РФ: Финская недвижимость — не повод для выезда из России

Пограничное Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разъяснило, является ли недвижимость в соседней стране основанием для пересечения границы во время пандемии.



«Выезд граждан РФ через автомобильные, речные, железнодорожные, пешеходные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу РФ в связи с наличием недвижимости в Финляндии распоряжением [правительства России] не предусмотрен», — сообщили 8 октября «Фонтанке» в пресс-службе пограничного Управления ФСБ.

В ведомстве указали, что не заметили резкого роста желающих выехать из России после объявленных в сентябре послаблений для купивших дома и коттеджи в Финляндии.