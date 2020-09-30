Финляндия открывает границу для владельцев недвижимости

Россияне, которые владеют недвижимостью в Финляндии, cмогут въехать в страну c 1 октября. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказала генеральный консул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила.

По её словам, обязательным условием для пропуска через границу станет отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до поездки. Если россиянин планирует быть в Суоми более трёх суток, то еще один тест нужно будет сделать уже в Финляндии и до получения результата соблюдать самоизоляцию.

«Мы как консульство старались повлиять на решение наших властей по поводу возможности въезда для владельцев недвижимости. Конечно, мы хотим, чтобы [попасть на свою дачу, например] могла вся семья, но пока это разрешено только для одного владельца», — сказала Анне Ламмила, добавив, что нововведение вступает в силу 1 октября.

Уважительной причиной въезда считается, в частности, необходимость ухода за участком/домом, техническое обслуживание и ситуации, при которых «неприбытие может нанести значительный ущерб собственности». Неотложность нужно подтвердить документами. При этом решение о въезде в страну всегда принимает пограничная охрана в индивидуальном порядке.

Еще раньше Финляндия разрешила въезд по необходимым семейным причинам (собственная свадьба, рождение ребёнка, тяжёлая болезнь близкого родственника, устойчивые партнёрские отношения). Теперь в список неотложных семейных причин добавили также встречу со своим несовершеннолетним ребёнком, живущим в Суоми.

Подробнее об этом и о перспективах открытия Финляндии для туристов читайте в ближайшее время в интервью Анны Ламмилы «Фонтанке».