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30.09.2020 17:23
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Финляндия открывает границу для владельцев недвижимости

Россияне, которые владеют недвижимостью в Финляндии, cмогут въехать в страну c 1 октября. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказала генеральный консул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила.

Фото: pixabay.com

По её словам, обязательным условием для пропуска через границу станет отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до поездки. Если россиянин планирует быть в Суоми более трёх суток, то еще один тест нужно будет сделать уже в Финляндии и до получения результата соблюдать самоизоляцию.

«Мы как консульство старались повлиять на решение наших властей по поводу возможности въезда для владельцев недвижимости. Конечно, мы хотим, чтобы [попасть на свою дачу, например] могла вся семья, но пока это разрешено только для одного владельца», — сказала Анне Ламмила, добавив, что нововведение вступает в силу 1 октября.

Уважительной причиной въезда считается, в частности, необходимость ухода за участком/домом, техническое обслуживание и ситуации, при которых «неприбытие может нанести значительный ущерб собственности». Неотложность нужно подтвердить документами. При этом решение о въезде в страну всегда принимает пограничная охрана в индивидуальном порядке.

Еще раньше Финляндия разрешила въезд по необходимым семейным причинам (собственная свадьба, рождение ребёнка, тяжёлая болезнь близкого родственника, устойчивые партнёрские отношения). Теперь в список неотложных семейных причин добавили также встречу со своим несовершеннолетним ребёнком, живущим в Суоми.

Подробнее об этом и о перспективах открытия Финляндии для туристов читайте в ближайшее время в интервью Анны Ламмилы «Фонтанке».

Фото: pixabay.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

kоt-obormot
Ну вот теперь я знаю - кто мне сыр возить будет. )
paha
Гы. А меня свои-то выпустят? Хотя.... и так уже все заросло нахрен. Поздно косить.
Ledi Anna
Информация некорректная. Российские граждан не могут въехать в Финляндию,, пассажиропоток на границе Россия- Финляндия закрыт . Въехать можно толко по неотложным обстоятельствам. Если недвижимость требует неотложного поисутствия. И это нужно доказать. Практически въехать на данный момент в Финляндию невозможно
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