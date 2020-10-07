Великобритания присоединилась к требованию санкций против России из-за ситуации с Навальным
Великобритания вместе со своими партнерами будет добиваться введения санкций против России из-за возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом вечером 7 октября заявил глава МИД страны Доминик Рааб.
«Мы будем вести совместную работу вместе с нашими международными партнерами, чтобы добиться введения санкций против российских должностных лиц, которые считаются ответственными за данное преступление, а также против тех, кто участвовал в осуществлении программы "Новичок" по разработке химического оружия», - цитирует его заявление ТАСС.
Рааб добавил, что Великобритания полностью поддерживает требования Франции и Германии ввести санкции против России из-за инцидента. Ранее в МИД РФ заявили, что Франция и ФРГ «встали во главе антироссийской коалиции».
МИД ФРГ призвал российскую сторону выяснить, что произошло с Алексеем Навальным, в противном случае пригрозив санкциями. Bloomberg уточнял, что речь идет о заморозке активов, но ограничения вряд ли затронут «Северный поток-2».
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.