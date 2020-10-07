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07.10.2020 21:21
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МИД РФ: Франция и Германия становятся во главе «антироссийской коалиции»

Министерство иностранных дел РФ ответило на заявление глав внешнеполитических ведомств Франции и Германии по поводу Алексея Навального. Российские дипломаты заявили 7 октября, что обращение Парижа и Берлина «неприемлемо по содержанию и своей тональности».

«Вместо должного сотрудничества с Российской Федерацией в интересах прояснения обстоятельств произошедшего с блогером, правительства ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес. Призывают Евросоюз одобрить новые санкции против российских физических и юридических лиц, при этом попросту отбрасывая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам», - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве считают, что зарубежные коллеги «погрузились в закулисные интриги» и поэтому не отвечают на запросы по поводу Навального «по различным линиям».

«Судя по всему, Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе «антироссийской коалиции» вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией», - подчеркнули в МИД РФ.

Там добавили, что в противном случае готовы «делать свои выводы». «В любом случае «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем не считаем возможным», - подытожили российские дипломаты.

Ранее МИД ФРГ призвал российскую сторону выяснить, что произошло с Алексеем Навальным, в противном случае пригрозив санкциями. Bloomberg уточнял, что речь идет о заморозке активов, но ограничения вряд ли затронут «Северный поток-2».

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

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Комментарии (11)

Moving Shadow
Да что ж за истерички у нас в министерствах? А могли бы хоть для вида провести расследование, делов то!
Pilat
А ничего удивительного.
франция и германия любили друг-друга даже во времена третьего рейха.
франция была единственной страной, которую германия не то что не грабила и не разрушала, а у которой германия всё покупала, как будто и нет ни какой оккупации.
времена рейха обе страны вспоминают с большой ностальгией, и конечно общая коалиция против России естественно в этом контексте.
Brit
Когда-то жил в коммуналке с выжившей из ума престарелой соседкой. Та воровала по мелочи посуду и еду с общей кухни, включала (из-за глухоты) советский чб телик на всю катушку и засыпала под него, а нам предстояло до самого утра слушать как передачи кончились и начинался характерный для ТВ той поры писк. Жалобы участковому не помогали, с бабкой никто не хотел связываться.
В итоге пара соседей собрались в антибабкину коалицию, скинулись баблом и сдали её в психушку, где её залечили и она и приставилась.

Вот если бы Германия с Францией устроили России такую же коалицию, мы бы уже не общались в интернетиках, а клали зубы на полку.
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