МИД РФ: Франция и Германия становятся во главе «антироссийской коалиции»

«Вместо должного сотрудничества с Российской Федерацией в интересах прояснения обстоятельств произошедшего с блогером, правительства ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес. Призывают Евросоюз одобрить новые санкции против российских физических и юридических лиц, при этом попросту отбрасывая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам», - говорится в заявлении МИД РФ.

Министерство иностранных дел РФ ответило на заявление глав внешнеполитических ведомств Франции и Германии по поводу Алексея Навального. Российские дипломаты заявили 7 октября, что обращение Парижа и Берлина «неприемлемо по содержанию и своей тональности».

В ведомстве считают, что зарубежные коллеги «погрузились в закулисные интриги» и поэтому не отвечают на запросы по поводу Навального «по различным линиям».



«Судя по всему, Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе «антироссийской коалиции» вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией», - подчеркнули в МИД РФ.



Там добавили, что в противном случае готовы «делать свои выводы». «В любом случае «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем не считаем возможным», - подытожили российские дипломаты.



Ранее МИД ФРГ призвал российскую сторону выяснить, что произошло с Алексеем Навальным, в противном случае пригрозив санкциями. Bloomberg уточнял, что речь идет о заморозке активов, но ограничения вряд ли затронут «Северный поток-2».

