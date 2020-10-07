МИД РФ: Франция и Германия становятся во главе «антироссийской коалиции»
Министерство иностранных дел РФ ответило на заявление глав внешнеполитических ведомств Франции и Германии по поводу Алексея Навального. Российские дипломаты заявили 7 октября, что обращение Парижа и Берлина «неприемлемо по содержанию и своей тональности».
«Вместо должного сотрудничества с Российской Федерацией в интересах прояснения обстоятельств произошедшего с блогером, правительства ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес. Призывают Евросоюз одобрить новые санкции против российских физических и юридических лиц, при этом попросту отбрасывая собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам», - говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве считают, что зарубежные коллеги «погрузились в закулисные интриги» и поэтому не отвечают на запросы по поводу Навального «по различным линиям».
«Судя по всему, Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе «антироссийской коалиции» вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией», - подчеркнули в МИД РФ.
Там добавили, что в противном случае готовы «делать свои выводы». «В любом случае «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем не считаем возможным», - подытожили российские дипломаты.
Ранее МИД ФРГ призвал российскую сторону выяснить, что произошло с Алексеем Навальным, в противном случае пригрозив санкциями. Bloomberg уточнял, что речь идет о заморозке активов, но ограничения вряд ли затронут «Северный поток-2».
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.