Bloomberg: Санкции ЕС из-за дела Навального будут включать заморозку активов, но не коснутся «Северного потока — 2»
Bloomberg со ссылкой на свои источники рассказал о возможных санкциях в отношении России из-за дела Алексея Навального 7 октября 2020 года.
Германия и ЕС обдумывают введение санкций в отношении России из-за дела Алексея Навального.
«Санкции Европейского союза могут состоять в заморозке активов и запрете на поездки для российских чиновников», — сообщает 7 октября Bloomberg со ссылкой на свои источники.
При этом собеседники агентства уточнили, что газопровод «Северный поток — 2» не окажется под ограничениями.
Глава МИД Германии сегодня, 7 октября, пригрозил России «неизбежными адресными санкциями» из-за дела Навального.
Накануне эксперты Организации по запрещению химического оружия заявили об отравлении оппозиционера не известным ранее типом «Новичка». Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.