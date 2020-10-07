Bloomberg: Санкции ЕС из-за дела Навального будут включать заморозку активов, но не коснутся «Северного потока — 2»

Bloomberg со ссылкой на свои источники рассказал о возможных санкциях в отношении России из-за дела Алексея Навального 7 октября 2020 года.

Германия и ЕС обдумывают введение санкций в отношении России из-за дела Алексея Навального.

«Санкции Европейского союза могут состоять в заморозке активов и запрете на поездки для российских чиновников», — сообщает 7 октября Bloomberg со ссылкой на свои источники.

При этом собеседники агентства уточнили, что газопровод «Северный поток — 2» не окажется под ограничениями.