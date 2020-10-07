МИД Германии пугает Россию «неизбежными адресными санкциями» из-за дела Навального
Министерство иностранных дел ФРГ призвало российскую сторону выяснить, что произошло с российским оппозиционным политиком.
«Если Россия не прояснит произошедшее по делу [Алексея] Навального и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны», — написал 7 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своем twitter.
По его словам, общую позицию должны выработать Евросоюз и Организация по запрещению химического оружия.
Канцлер Германии Ангела Меркель и Хайко Маас ранее призвали российскую сторону провести прозрачное расследование дела Навального. Накануне эксперты Организации по запрещению химического оружия заявили об отравлении оппозиционера не известным ранее типом «Новичка».
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.