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07.10.2020 15:04
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МИД Германии пугает Россию «неизбежными адресными санкциями» из-за дела Навального

Министерство иностранных дел ФРГ призвало российскую сторону выяснить, что произошло с российским оппозиционным политиком.

«Если Россия не прояснит произошедшее по делу [Алексея] Навального и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны», — написал 7 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своем twitter.

По его словам, общую позицию должны выработать Евросоюз и Организация по запрещению химического оружия.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Хайко Маас ранее призвали российскую сторону провести прозрачное расследование дела Навального. Накануне эксперты Организации по запрещению химического оружия заявили об отравлении оппозиционера не известным ранее типом «Новичка».

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

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Комментарии (11)

LiChaBaTa
Кишка тонка у Германии и Европы закрыть въезд всем родственникам и друзьям этих понятно кого. А жаль. Было бы весело.
260551481
Отменить виды на жительство всем чиновникам, олигархам, членам их семей в ЕС и США. Наложить аресты на все движимое и недвижимое имущество и счета до выяснения происхождения этих средств. Последствия даже страшно будет представить...
медведь Дмитрий
Так просто уже вводить не на что и не на кого. Ну не на врача же в клинике в Омске ,у которого ни счетов ,ни поездок в Европу ,вот и мнутся.
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