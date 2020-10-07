МИД Германии пугает Россию «неизбежными адресными санкциями» из-за дела Навального

Министерство иностранных дел ФРГ призвало российскую сторону выяснить, что произошло с российским оппозиционным политиком.



«Если Россия не прояснит произошедшее по делу [Алексея] Навального и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны», — написал 7 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своем twitter.



По его словам, общую позицию должны выработать Евросоюз и Организация по запрещению химического оружия.



Канцлер Германии Ангела Меркель и Хайко Маас ранее призвали российскую сторону провести прозрачное расследование дела Навального. Накануне эксперты Организации по запрещению химического оружия заявили об отравлении оппозиционера не известным ранее типом «Новичка».

