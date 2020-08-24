Меркель и Маас призвали российские власти провести прозрачное расследование отравления Навального и наказать виновных
Учитывая политическую роль Алексея Навального, его отравление необходимо детально расследовать. Об этом заявили 24 августа в совместном заявлении канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Со ссылкой на медицинское заключение специалистов клиники Charite, в заявлении отмечается, что результаты исследований «указывают на отравление Алексея Навального».
«С учетом той особой роли, которую играет господин Навальный в политической оппозиции в России, [российские] власти сейчас срочно должны расследовать этот акт до мельчайших подробностей и сделать это в условиях полной прозрачности. Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности», — подчеркнули Меркель и Маас.
Nach Aussage des Ärzteteams an der @ChariteBerlin weisen die klinischen Befunde auf eine Vergiftung von Alexey #Nawalny hin. Die Verantwortlichen müssen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden. Wir hoffen, dass Herr Nawalny wieder ganz genesen kann. pic.twitter.com/4sMso3AHXq— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 24, 2020
Политики выразили надежду на скорое выздоровление оппозиционера и пожелали добра его семье, «которая переживает тяжелое испытание».
Берлинская клиника Charite огласила диагноз Алексея Навального 24 августа. Анализы указали на отравление ингибиторами холинэстеразы.
СК возбуждением уголовного дела на госпитализацию оппозиционера так и не отреагировал.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.
Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовали разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который готов увезти политика в больницу в Берлине, однако российские врачи говорили, что политик не транспортабелен. Затем разрешение все-таки было получено. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ.