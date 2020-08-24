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24.08.2020 15:16
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Уголовное дело после госпитализации Навального не возбудили, срок решения вышел сутки назад

Уголовное дело не возбуждено спустя четыре дня после госпитализации Навального в Омске 24 августа 2020 г.

Правоохранительные органы не возбудили уголовное дело в связи с резким ухудшением здоровья оппозиционера Алексея Навального, которое, вероятно, было вызвано отравлением. О молчании властей после истечения срока, когда должно быть вынесено решение о начале расследования возможного преступления, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за три дня. Срок истек в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено», — рассказала 24 августа в Twitter Ярмыш.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте комментировать эту тему отказались, пишет «Интерфакс».

Самочувствие основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального резко ухудшилось утром 20 августа в самолёте Томск — Москва. Борт S7 экстренно приземлился в Омске, где политика срочно госпитализировали. В реанимации его ввели в искусственную кому. Супруга Навального и его лечащий врач просили разрешить отправку оппозиционера в одну из клиник Европы. Уже 21 августа в Томске его ждал самолёт, который мог увезти Навального на лечение в Берлин, но российские медики заявили, что политик нетранспортабелен. После переговоров врачи всё же дали «добро», и самолёт доставил пациента в Берлин днём позже. Диагноз Навального, поставленный омскими врачами, носит симптоматический характер — нарушение обмена веществ. В немецкой клинике «Фонтанке» сообщили, что заявление о состоянии Навального будет оглашено сегодня, 24 августа.

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Комментарии (5)

adamwest96
Ничего, что срок проверки по заявлению можно продлить до 10 суток, а потом и до 30?!
Brit
Правильно сделали. А то ненароком могли выйти на Сказочного заказчика.
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