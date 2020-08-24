Уголовное дело после госпитализации Навального не возбудили, срок решения вышел сутки назад

Уголовное дело после госпитализации Навального не возбудили, срок решения вышел сутки назадУголовное дело не возбуждено спустя четыре дня после госпитализации Навального в Омске 24 августа 2020 г.
Правоохранительные органы не возбудили уголовное дело в связи с резким ухудшением здоровья оппозиционера Алексея Навального, которое, вероятно, было вызвано отравлением. О молчании властей после истечения срока, когда должно быть вынесено решение о начале расследования возможного преступления, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
«В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за три дня. Срок истек в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено», — рассказала 24 августа в Twitter Ярмыш.
В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте комментировать эту тему отказались, пишет «Интерфакс».
Самочувствие основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального резко ухудшилось утром 20 августа в самолёте Томск — Москва. Борт S7 экстренно приземлился в Омске, где политика срочно госпитализировали. В реанимации его ввели в искусственную кому. Супруга Навального и его лечащий врач просили разрешить отправку оппозиционера в одну из клиник Европы. Уже 21 августа в Томске его ждал самолёт, который мог увезти Навального на лечение в Берлин, но российские медики заявили, что политик нетранспортабелен. После переговоров врачи всё же дали «добро», и самолёт доставил пациента в Берлин днём позже. Диагноз Навального, поставленный омскими врачами, носит симптоматический характер — нарушение обмена веществ. В немецкой клинике «Фонтанке» сообщили, что заявление о состоянии Навального будет оглашено сегодня, 24 августа.