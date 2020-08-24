Уголовное дело после госпитализации Навального не возбудили, срок решения вышел сутки назад

Правоохранительные органы не возбудили уголовное дело в связи с резким ухудшением здоровья оппозиционера Алексея Навального, которое, вероятно, было вызвано отравлением. О молчании властей после истечения срока, когда должно быть вынесено решение о начале расследования возможного преступления, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за три дня. Срок истек в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено», — рассказала 24 августа в Twitter Ярмыш.