Алиев: Пашинян надоел мировым лидерам своими звонками из-за Карабаха

Президент Азербайджана поделился своим видением ситуации, складывающейся вокруг Нагорного Карабаха.
«Армянский премьер-министр, я вижу, уже надоел мировым лидерам своими телефонными звонками», — цитирует 7 октября заявление Алиева «Интерфакс».
По его словам, гарантами «долгосрочного мира» в регионе должны быть Турция и Россия. «Сотрудничество между великой державой Россией и великой державой Турцией, которая является членом НАТО, намного более искреннее, прочное, эффективное, чем сотрудничество между Турцией и другой страной — членом НАТО, которое постоянно в чем-то обвиняет Турцию», — уверен азербайджанский лидер.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.