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Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
07.10.2020 15:56
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Алиев: Пашинян надоел мировым лидерам своими звонками из-за Карабаха

Президент Азербайджана поделился своим видением ситуации, складывающейся вокруг Нагорного Карабаха.

«Армянский премьер-министр, я вижу, уже надоел мировым лидерам своими телефонными звонками», — цитирует 7 октября заявление Алиева «Интерфакс».

По его словам, гарантами «долгосрочного мира» в регионе должны быть Турция и Россия. «Сотрудничество между великой державой Россией и великой державой Турцией, которая является членом НАТО, намного более искреннее, прочное, эффективное, чем сотрудничество между Турцией и другой страной — членом НАТО, которое постоянно в чем-то обвиняет Турцию», — уверен азербайджанский лидер.

С начала кризиса в Карабахе армянский премьер неоднократно звонил Владимиру Путину. Российский лидер заверил в готовности России исполнить союзнические обязательства перед Арменией. Кроме того, Пашинян провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (4)

Garret
я думал, речь про адвоката Ефремова))
hal9000
Так взял бы ипозвонил ему сам ....никто их проблему не разрулит кроме их самих...один звонит по всему миру второй следит куда тот звонит...петросянщина уже какая то пошла
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