FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
02.10.2020 22:40
1
Печать

Пашинян рассказал Макрону о военном конфликте в Нагорном Карабахе

Вечером 2 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и разворачивающиеся боевые действия. Премьер Армении поблагодарил французскую сторону за принципиальный и конструктивный подход по недопустимости развязывания войны. Стороны подчеркнули также недопустимость вовлечения иностранных террористов-боевиков в боевые действия», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что президент Франции подчеркнул важность немедленного прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса в соответствии с заявлением лидеров стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Утром 2 октября в Карабахе возобновились боевые действия, несмотря на призывы России, США и Франции остановиться.

Накануне президенты России, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана прекратить боевые действия и «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования».

О своём нежелании прислушаться к США, России и Франции, которые призывают к урегулированию карабахского конфликта мирным путём и невмешательству Анкары, в ответ заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Brit
Телевизоры делать не умеем. Автомобили получаются никакущие. Единственное, что умеем делать - это оружие. Коим напоили обе стороны конфликта по самые края.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний