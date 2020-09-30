МИД РФ призвал отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах

Министерство иностранных дел России «глубоко озабочено» переброской боевиков из Сирии и Ливии в зону боевых действий в Нагорном Карабахе. Заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало на своём сайте вечером 30 сентября после телефонных переговоров главы МИД Сергея Лаврова со своими коллегами в Армении и Азербайджане.

«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.

