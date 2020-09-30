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30.09.2020 20:18
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МИД РФ призвал отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах

Министерство иностранных дел России «глубоко озабочено» переброской боевиков из Сирии и Ливии в зону боевых действий в Нагорном Карабахе. Заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало на своём сайте вечером 30 сентября после телефонных переговоров главы МИД Сергея Лаврова со своими коллегами в Армении и Азербайджане.

«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.

Это усиливает эскалацию конфликта и создаёт «долговременные угрозы для безопасности всех стран региона», отмечает МИД.

Не называя ответственных за переброску «иностранных террористов и наемников» напрямую, министерство призвало «руководство заинтересованных государств принять действенные меры» и немедленно вывести боевиков из региона.

Ранее о вмешательстве Турции заявили власти Армении. «Турция фактически вовлечена в карабахский конфликт», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Армения заявляла, что в Карабахе уже воюют боевики из Сирии, привлеченные турками. Анкара парировала, что на стороне Еревана выступают иностранные наемники, связанные с Рабочей партией Курдистана. Обе стороны отрицают обвинения и уверяют, что воюют своими силами. Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта». Армения сообщила о сбитом турками штурмовике.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (11)

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Такими темпами, турки быстро обескровят армян, перемолов всю технику с воздуха ...
Агроном аэродрома
То "не наёмники"(с), они "просто в отпуске"(с).
Djnyana
Надо бы ответить МИДу РФ: а никаво там нетути, а если кто и есть, то - чистабизнес..)
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