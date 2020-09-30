МИД РФ призвал отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах
Министерство иностранных дел России «глубоко озабочено» переброской боевиков из Сирии и Ливии в зону боевых действий в Нагорном Карабахе. Заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало на своём сайте вечером 30 сентября после телефонных переговоров главы МИД Сергея Лаврова со своими коллегами в Армении и Азербайджане.
«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.
Это усиливает эскалацию конфликта и создаёт «долговременные угрозы для безопасности всех стран региона», отмечает МИД.
Не называя ответственных за переброску «иностранных террористов и наемников» напрямую, министерство призвало «руководство заинтересованных государств принять действенные меры» и немедленно вывести боевиков из региона.
Ранее о вмешательстве Турции заявили власти Армении. «Турция фактически вовлечена в карабахский конфликт», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Армения заявляла, что в Карабахе уже воюют боевики из Сирии, привлеченные турками. Анкара парировала, что на стороне Еревана выступают иностранные наемники, связанные с Рабочей партией Курдистана. Обе стороны отрицают обвинения и уверяют, что воюют своими силами. Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта». Армения сообщила о сбитом турками штурмовике.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.