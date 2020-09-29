Кремль призвал Турцию перестать «подливать масла в огонь» конфликта в Нагорном Карабахе. Госдума РФ осудила применение силы в регионе

Кремль выступает против любых заявлений о военной поддержке Азербайджана или Армении. Об этом 29 сентября сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



«Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого, и мы не согласны с такой постановкой вопроса»,— подчеркнул Песков.



Кремль призывает все страны, в том числе Турцию, сделать всё для прекращения огня в регионе. Ранее МИД Турции заявил, что страна готова поддержать Азербайджан «на поле боя».

