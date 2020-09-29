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29.09.2020 15:12
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Кремль призвал Турцию перестать «подливать масла в огонь» конфликта в Нагорном Карабахе. Госдума РФ осудила применение силы в регионе

Кремль выступает против любых заявлений о военной поддержке Азербайджана или Армении. Об этом 29 сентября сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого, и мы не согласны с такой постановкой вопроса»,— подчеркнул Песков.

Кремль призывает все страны, в том числе Турцию, сделать всё для прекращения огня в регионе. Ранее МИД Турции заявил, что страна готова поддержать Азербайджан «на поле боя».

Свое заявление по поводу ситуации в Нагорном Карабахе приняла и Госдума РФ. Депутаты призвали все стороны конфликта вернуться к переговорам.

«Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы», — говорится в заявлении ГД. Парламентарии готовы «оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки».

К переговорам ранее призвали немецкий канцлер Ангела Меркель и Кремль, а также представители Франции, США и многих других стран. Тем не менее боевые действия продолжились и сегодня, 29 сентября.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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