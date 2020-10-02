Азербайджан и Армения возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, несмотря на призывы России, США и Франции остановиться

«Ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на различных направлениях фронта. На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты противника вокруг [села] Мадагиза и контролируют этот пункт», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Военные сообщили, что уничтожили «пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и большое количество личного состава». О том, что военные действия по всей линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе продолжились, сообщила и пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. «Около 07:55 [06:55 мск] подразделения ПВО армянских сил поразили вражеский самолет и беспилотник в северо-восточном направлении Арцаха. Боевые действия вдоль границы Арцаха продолжаются», — написала она в Facebook.

Накануне президенты России, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана прекратить боевые действия и «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования».



О своём нежелании прислушаться к США, России и Франции, которые призывают к урегулированию карабахского конфликта мирным путём и невмешательству Анкары, в ответ заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.

