Путин заверил в готовности России исполнить союзнические обязательства перед Арменией

Президент России прокомментировал конфликт в Карабахе и назвал его «трагедией».



«Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора [о коллективной безопасности], то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», — цитирует 7 октября заявление Владимира Путина телеканал «Россия».



Он подчеркнул, что Армения является членом ОДКБ. Однако боевые действия ведутся не на территории республики. По его словам, российская сторона находится в «постоянном живом рабочем контакте» с армянским премьером Николом Пашиняном.

