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Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
07.10.2020 11:29
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Путин заверил в готовности России исполнить союзнические обязательства перед Арменией

Президент России прокомментировал конфликт в Карабахе и назвал его «трагедией».

«Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора [о коллективной безопасности], то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», — цитирует 7 октября заявление Владимира Путина телеканал «Россия».

Он подчеркнул, что Армения является членом ОДКБ. Однако боевые действия ведутся не на территории республики. По его словам, российская сторона находится в «постоянном живом рабочем контакте» с армянским премьером Николом Пашиняном.

Глава государства отметил, что вспыхнувший конфликт в непризнанной республике стал «трагедией», в результате которой гибнут люди.

«Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен», — резюмировал Путин.

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Комментарии (12)

медведь Дмитрий
Армяне вообще не выгодны в том виде как сейчас . Если брать Грузию,Армению и Азербайджан, то они самые не интересные .
Wuhan Proletarian
Армения для Владимира Владимировича сейчас это, образно говоря, чемодан без ручки - и нести нельзя, и бросить жалко.
Забавно, что Беларусь полностью на стороне Азербайджана (Рыгорыч и оппозиция единодушны по этому вопросу), поскольку товарообмен с армянами ничтожный, а с Азербайджаном и Турцией, наоборот, очень даже приличный.
Деньги не пахнут.
***_555
А армене-то признали Крым.
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